LECCE – Veiga tra grinta e crescita: “La voglia di vincere può fare la differenza. Sto migliorando dietro”

Titolare nel successo di Parma, Danilo Veiga ha trovato il suo spazio nell’undici di Eusebio Di Francesco. Il terzino portoghese

VITTORIA. “E’ una vittoria molto importante per noi, per il morale della squadra. Stiamo lavorando molto e questa vittoria fa la differenza non solo nel presente ma anche per il lavoro precedente e di questi giorni. Ora dobbiamo fare la stessa cosa, migliorando nel lavoro e fare altri risultati”.

MIGLIORARE DA SQUADRA. “Prima di tutto dobbiamo fare meglio la parte difensiva, essere una squadra più sicura quando andiamo in campo. Possiamo anche fare la differenza in attacco, facendo più gol quando ne abbiamo l’occasione. Però stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così”.

BILANCIO PERSONALE. “Il campionato italiano è molto tattico, molto difensivo, vanno curati molto gli aspetti difensivi ed i dettagli. Curando questi aspetti può fare la differenza, io credo di essere molto più offensivo ma migliorarmi difensivamente mi aiuterà in generale. Posso fare la differenza in avanti ma è anche la garra, la voglia di vincere che voglio condividere con la squadra. Soli non si fa nulla, insieme possiamo vincere”.

SASSUOLO. “Tutte le partite sono molto difficili qui. L’energia di noi più giovani può fare la differenza. Posso capire che l’avversario può avere più esperienza di Serie A, ma se noi ci mettiamo tutta la nostra qualità possiamo davvero dare una mano alla squadra”.

GIAMPAOLO E DI FRANCESCO. “L’anno scorso mi sembrava una situazione diversa, in cui bisognava difendere e poi entravo per attaccare. Adesso vedo qualcosa di diverso sotto alcuni aspetti, in particolare quello dell’equilibrio tra difesa e attacco. Prima si difende tutti insieme e poi si attacca con convinzione alla ricerca del gol.

TERZINI. “La concorrenza per Kouassi è normalissima, questo è il calcio. Dobbiamo lavorare al massimo e lavorare per la squadra. Chi giocherà lo decide sempre il mister, è il suo lavoro e non il nostro che è al contrario essere sereni e farci trovare pronti”.

CRESCITA. “Credo che nelle ultime partite la voglia di vincere e la convinzione di poter farlo sia stata importante. Per il resto non so se sia cambiato qualcosa in particolare con il Bologna, anche perché noi ci abbiamo messo sempre tutto l’impegno. Anche con il Milan, a San Siro è stato molto difficile soprattutto restando in dieci, lì era impossibili. Poi sicuramente siamo migliorati e l’ho fatto anch’io”.

BLOCCO ESTRELA AMADORA. “Mi aiuta conoscere la stessa lingua di Gaspar e Tiago Gabriel, con quest’ultimo ho giocato anche insieme. Lui sa cosa voglio, io so cosa vuole, ci capiamo molto. Credo che in Portogallo ci sia molta qualità anche in difesa, anche questo aiuta. Stiamo facendo bene e stiamo crescendo tutti qui in Italia”.

SIEBERT. “Deve stare tranquillo in questo momento, lavorare e farsi quindi trovare pronto”.