BASKET – Nardò riparte con la A9: entusiasmo, memoria e ambizione verso l’esordio in Serie C

È iniziato il conto alla rovescia per l’esordio stagionale del Basket Nardò, atteso domenica 12 ottobre contro Corato. La nuova stagione segna una ripartenza importante per la città e per il presidente Franco Dell’Anna, che dopo l’acquisizione del titolo del Potenza ha riportato la squadra in Serie C. Nasce così la A9 Pallacanestro Nardò (A come Andrea, 9 come il suo numero di maglia), un progetto che unisce sport e memoria in onore di Andrea Pasca, simbolo e ispirazione del basket neretino. L’obiettivo è duplice: valorizzare i giovani e costruire una squadra competitiva capace di lottare ai vertici.

La recente presentazione pubblica ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere il gruppo dopo le difficoltà della scorsa stagione. Coach Michele Battistini, già alla guida nel 2022, punta su energia, intensità e qualità offensiva. Il roster è di alto livello: Mitchell Poletti (capitano), Umberto Gramazio, Brenno Barel, Michael Facciolà, Darius Stonkus, Francisco Zustovic e Kalidou Kebe formano un gruppo ambizioso e ben assortito.

Nonostante i problemi logistici legati all’inagibilità del Pala Andrea Pasca, la squadra guarda con fiducia all’inizio del campionato. Il presidente Dell’Anna punta alle prime posizioni e chiede ai tifosi di restare sempre vicini alla squadra, perché “il basket a Nardò è vivo e non morirà mai”.