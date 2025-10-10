LECCE – Primavera, da registrare la fase difensiva ma non mancano le note positive

Una partita folle quella del Lecce Primavera a Vinovo contro la Juventus nell’ultimo weekend. Sotto 2-0 e poi 3-1, i giallorossi di Simone Schipa sono riusciti in extremis a strappare un ormai insperato pareggio con un gol al 94′.

Fa preoccupare la tenuta difensiva: coi tre gol subiti dalla Juventus, sono 14 quelli incassati dal portiere Plamen Penev in sette partite, una media, facile da calcolare, di ben due gol a partita. Troppi.

Poco più di un gol a partita per quanto riguarda la media dei gol segnati: nove in sette match.

Contro i bianconeri si sono messi in evidenza, ancora una volta, il solito Olaf Gorter, autore di un gol e di una prestazione solida a tutto campo, ma anche il classe 2007 Alessandro Di Pasquale che ha servito l’assist per il gol dell’olandese, il suo secondo stagionale. Bene anche Fabiano Pacia, sempre più difensore goleador, al secondo centro stagionale. Rapace la zampata di Paco Esteban sotto porta, gol che ha fissato il 3-3 finale, su assist di Laerke. Per lo spagnolo, media di un gol a partita: tre su tre.

Il campionato è appena iniziato: il Lecce è attualmente quartultimo con cinque punti e oggi giocherebbe il playout. La squadra è ancora in rodaggio e in fase di sperimentazione, Schipa necessita di tempo per trovare i giusti rimedi ad una fase difensiva che, al momento, è abbastanza lacunosa.