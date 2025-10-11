LECCE – Gol all’esordio in Under 21, altra casella spuntata per Camarda. È il turno di Ramadani-Berisha

Esordio in Under 21 con gol annesso per Francesco Camarda. L’attaccante del Lecce ha segnato uno dei tre gol con cui ieri la nazionale di Silvio Baldini ha travolto i parietà della Svezia. Spuntata un’altra casella, dunque: ai sei gol in Under 15, ai tre in Under 16, agli undici in Under 17 e ai sei in Under 19 se ne aggiunge un altro, stavolta segnato (battendo un rigore “a cucchiaio”) nella nazionale Under 21. Il gol di Camarda è il più “giovane”, in assoluto, in Under 21: 17 anni, 7 mesi, zero giorni.

Soddisfazioni anche a livello di nazionale per Tiago Gabriel, titolare (e in campo per 90 minuti) al centro della difesa del Portogallo Under 21 che ha travolto la Bulgaria per 3-0

Niente campo invece per Thorir Helgason, rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di Islanda-Ucraina 3-5. Nove minuti di partita per Niko Kovac con la sua Bosnia U21 (0-0 contro i Paesi Bassi).

Questa sera altri due tesserati del Lecce potenzialmente in campo: Ylber Ramadani e Medon Berisha, nazionali albanesi, impegnati in Serbia (Qualificazioni Mondiali, ore 20.45).