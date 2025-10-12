LECCE – Ramadani-Berisha, panchina con l’Albania che vince in Serbia. Il programma di oggi

Vittoria pesantissima per l’Albania nel match di ieri sera giocato in Serbia: 0-1 con gol di Manaj. Panchina per i centrocampisti del Lecce Ylber Ramadani e Medon Berisha. L’Albania ora consolida la seconda posizione nel girone K a +4 proprio sulla Serbia (che ha una gara in meno) e a -4 dall’Inghilterra capolista (che ha una gara in meno).

Oggi è il turno di Lameck Banda e Lassana Coulibaly. Per lo Zambia di Banda, alle ore 15, gara casalinga contro il Niger, da vincere a tutti i costi per coltivare speranze di playoff. Il Mali di Coulibaly, ormai fuori dai giochi qualificazione, chiude il suo raggruppamento con la gara casalinga contro il Madagascar.