ECCELLENZA – Coppa Italia, andata secondo turno: i risultati
Si è completata la due giorni di Coppa Italia Eccellenza, in attesa del match di ritorno del primo turno tra Brindisi e Taranto (16 ottobre) da cui uscirà lo sfidante dell’Acquaviva.
Ieri il Gallipoli, in pieno recupero, aveva vinto il match d’andata a Racale, gol di Gonzalez.
Nel primo pomeriggio, vittoria del Bisceglie a Canosa per 0-2, gol di Visani al 65′ e autorete di Santoro al 72′; largo successo esterno del Novoli in casa del Maglie: 0-3 firmato Duque (17′), Giacomazzi (72′) e Ferreira (80′).
In serata, vittoria interna dell’Unione Calcio Bisceglie sulla Virtus Mola: 3-0, gol di Ramos al 23′ e al 66′ e di Loseto all’86’. Match di ritorno il 30 ottobre.