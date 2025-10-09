VOLLEY – Dal Quirinale gli onori agli azzurri di De Giorgi e alle azzurre di Velasco. Mattarella: “Avete unito il Paese”

Le Nazionali azzurre di pallavolo, maschile e femminile, sono state ricevute ieri al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare i trionfi ai Campionati Mondiali 2025. Alla cerimonia erano presenti il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Segretario Generale Carlo Mornati, il presidente Fipav Giuseppe Manfredi, i commissari tecnici Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, insieme alle campionesse e ai campioni del mondo.

Mattarella, visibilmente emozionato, ha elogiato gli atleti: “Siete stati formidabili, avete unito il Paese. Le vostre vittorie hanno acceso entusiasmo e dato un messaggio potente ai giovani. Ammiro i vostri tecnici, capaci di trasmettere calma e fiducia nei momenti decisivi”.

De Giorgi: “Presidente, lei è il nostro motivatore. Abbiamo sempre cercato l’equilibrio e lo abbiamo cercato usando la consapevolezza del percorso che stavamo facendo. Io ho definito speciali questi ragazzi, prima dell’inizio del Mondiale. Le tre parole imperative che abbiamo usato in semifinale e in finale sono state: divertitevi, lottate e resistete. Il divertimento, quando facciamo sport ad altro livello, si rischia di perderlo. Quella parte fanciullesca del gioco non va mai persa”.

Velasco: “Nel momento storico in cui le divisioni vanno per la maggiore, io credo che lo sport possa dire la sua per costruire, sviluppare, difendere una cultura democratica, che sa accettare le idee diverse degli altri e convivere nella diversità. Noi abbiamo molte culture diverse in queste squadre, cominciando da me che vengo dall’Argentina, abbiamo giocatrici di diverse regioni d’Italia, giocatrici con genitori che sono venuti dalla Nigeria, Costa d’Avorio, Germania, Russia. Questo rappresenta la nuova società in Italia e in Europa. Nessuno deve giustificarsi delle sue origini. Hanno dimostrato di difendere la bandiera italiana, gli ideali di questo Paese, portandolo al massimo nel Mondo. Noi siamo la punta di un iceberg. Sotto l’acqua c’è un movimento straordinario che noi abbiamo la fortuna di onorare”.

Tra gli atleti, hanno preso parola Anna Danesi e Simone Anzani, capitana e vice capitano azzurri. La giornata si è conclusa con la consegna a Mattarella delle maglie azzurre, delle medaglie e di un pallone autografato, simbolo dell’orgoglio e della gratitudine di un movimento che continua a scrivere la storia dello sport italiano.