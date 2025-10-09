LECCE – Nazionali, vittorie (vane) per Banda e Coulibaly. Domani il turno di Camarda e Tiago Gabriel

Lameck Banda e Lassana Coulibaly hanno inaugurato ieri la finestra internazionale dei tesserati dell’Us Lecce. Banda è intrato in campo a inizio ripresa in Tanzania-Zambia finita 0-1. Matematicamente lo Zambia non è ancora tagliato fuori dalla qualificazione ai Mondiali americani ma le probabilità sono ridotte al lumicino. La compagine in cui milita Banda dovrebbe vincere le ultime tre partite (la prima contro il Niger domenica prossima) e sperare in improbabili risultati dagli altri gironi.

Vittoria anche per il Mali di Coulibaly, entrato al 67′ in Ciad-Mali, finita 0-2. Mali ormai eliminato dalla corsa qualificazione.

Serata di riposo invece per Kialonda Gaspar che si è seduto in panchina per tutti e 90 i minuti di Eswatini-Angola, finita 2-2. Angola, come il Mali, ormai fuori dai giochi.

Domani sarà (potenzialmente) il turno di altri quattro calciatori del Lecce. Alle 18 la Bosnia Under 21 di Niko Kovac ospita i Paesi Bassi, gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria; sempre per la categoria Under 21, alle 18.15 l’Italia riceve la Svezia con probabile utilizzo di Francesco Camarda al centro dell’attacco azzurro. In serata, poi, alle 20.30 c’è Portogallo-Bulgaria Under 21 (Tiago Gabriel); alle 20.45 Islanda-Ucraina (Helgason).