VOLLEY C/m – Tante novità nella Conad Lecce chiamata all’esordio contro Leporano

Sarà una sfida casalinga da non perdere quella di domenica prossima con la forte Vibrotek Leporano.

La Conad Lecce Volley, archiviata velocemente la delusione per l’epilogo dello scorso campionato di serie B, si presenta ai nastri di partenza del Campionato di serie C con una squadra rivoluzionata e competitiva. In primo luogo è cambiato l’allenatore, infatti dopo nove anni ricchi di successi e traguardi indimenticabili mister Fabio Saccomanno ha deciso di non rinnovare l’accordo con il club leccese.

Alla guida della squadra è stato chiamato Gianluca Nuzzo, da diversi anni responsabile del settore giovanile ed allenatore in grado di dare valore ai tantissimi giovani che compongono il nuovo team giallorosso. La rosa a sua disposizione è infatti composta per dieci componenti su quattordici da atleti cresciuti nello storicamente floridissimo settore giovanile Lecce Volley; addirittura ben sei sono minorenni. Al loro fianco alcuni giocatori di categoria superiore come l’oposto Simone Cagnazzo, il palleggiatore Andrea Romano, il centrale Gianluca Iaccarino, gli schiacciatori Gabriele Cagnazzo e Simone Cannazza.

“Per quanto riguarda il campionato, al momento è difficile riuscire a dare un parere – commenta mister Gianluca Nuzzo – In questo periodo quello che si può fare è di allenarsi al meglio e cercare di migliorare il più possibile. Alla fine del girone di andata si potrà avere un’idea di quello che potrebbe essere il campionato avendo visionato tutte le squadre partecipanti”

“Siamo ansiosi di vedere i nostri ragazzi alla prova del campo – commenta il dirigente Massimo Montinaro – riteniamo il gruppo di ottimo livello e con grandissimi margini di crescita. Abbiamo l’orgoglio di avere in squadra tantissimi ragazzi allevati nel nostro settore giovanile. Contiamo di essere tra i protagonisti della stagione, chiamiamo a raccolta i tifosi Leccesi sicuri che lo spettacolo ed il divertimento saranno assicurati”.

Appuntamento domenica 12 ottobre ore 18 presso il palazzetto S.Giuseppe da Copertino a Lecce.

La squadra



allenatore: Gianluca Nuzzo

Palleggiatori: Andrea Romano, Stefano Morello

schiacciatori: Edoardo Giannotta, Gabriele Cagnazzo, Simone Cannazza, Gianmarco Marzo.

centrali: Gianluca Iaccarno, Mirko Colonna, Lorenzo Calogiuri, Francesco Candido.

opposti: Simone Cagnazzo, Giacomo Rivela.

liberi: Nicolò di Lecce, Matteo Bonazzi

(Comunicato stampa)