VOLLEY B2/f – DV Nardò, tutto pronto per l’esordio in campionato contro Salerno

È agli sgoccioli la preparazione pre-campionato per la Dream Volley Nardò (B2/f), reduce da tre test match consecutivi contro Castellana (B1), Monteroni (B2) e Aurora Brindisi (C), quest’ultimo disputato nel secondo Memorial Antonio Ursi. Un tris di amichevoli utile per valutare condizione fisica e affiatamento di un gruppo profondamente rinnovato.

Sotto la guida di coach Cristina Laudisa e con la supervisione di uno staff tecnico e medico attento a ogni dettaglio, la squadra ha alternato sedute intense di lavoro atletico e tecnico, in vista di un campionato di Serie B2 che si preannuncia lungo e competitivo e che prenderà il via nel prossimo weekend.

La preparatrice atletica Silvia Capozza, figura centrale dello staff, ha tracciato un bilancio della preparazione: “Nelle prime settimane abbiamo puntato su adattamento anatomico e prevenzione degli infortuni. Poi abbiamo lavorato su forza esplosiva e potenza, riducendo i volumi a ridosso del campionato per favorire il recupero”.

Fondamentale, aggiunge Capozza, il costante dialogo con la coach: “La programmazione fisica viene calibrata in base alle esigenze tecnico-tattiche. Ogni atleta è diversa, quindi gli allenamenti sono personalizzati in funzione di ruolo, età e livello di esperienza”.

Nonostante le difficoltà logistiche dovute all’inagibilità del Pala Andrea Pasca, il gruppo ha reagito con maturità e spirito di sacrificio: “Le ragazze hanno mostrato grande dedizione e compattezza – conclude Capozza –. La fatica le ha unite e ha rafforzato lo spirito di squadra”.

La Dream Volley si prepara così al debutto stagionale di domenica prossima (ore 18, ospite Salerno) con fiducia e una condizione in costante crescita.