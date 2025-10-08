foto: il Gallipoli festeggia coi suoi tifosiph: SalentoSport
ECCELLENZA – Coppa Italia, Gallipoli in extremis a Racale: il programma del secondo turno
Il Gallipoli si aggiudica l’unico anticipo del programma dell’andata del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza. Uno a zero per i giallorossi a Racale grazie alla rete, arrivata proprio all’ultimo secondo, di Gonzalez, dopo errore del portiere racalino De Fabrizio che controlla male un retropassaggio di Thiam favorendo il gol dell’attaccante ospite con porta sguarnita.
Il programma di domani: alle 15.30 Canosa-Bisceglie; alle 16.30 Maglie-Novoli; alle 18.30 UC Bisceglie-Virtus Mola. L’Acquaviva attende di conoscere il suo avversario dal recupero del match di ritorno del primo turno tra Brindisi e Taranto (andata 0-0, si giocherà il 16 ottobre).