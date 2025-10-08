KARATE – Due talenti leccesi alle finali nazionali: la scuola del maestro Barletti vola a Ostia

(di Lucia Mariano) – Due giovani promesse del karate leccese si preparano a vivere l’emozione della finale nazionale. Andrea Starace ed Eva Jancusova, entrambi allievi del maestro Vito Barletti, rappresenteranno la Puglia ai Campionati Italiani FIJLKAM, in programma il 25 e 26 ottobre al Palapellicone di Ostia, il centro federale che ospita le più importanti competizioni di arti marziali italiane.

I due atleti hanno conquistato la qualificazione grazie agli ottimi risultati ottenuti al Campionato Regionale FIJLKAM, svoltosi il 5 ottobre a Foggia, dove si sono imposti con prestazioni di altissimo livello tecnico e agonistico.

Nel Kumite -48 kg, Andrea Starace ha conquistato il titolo regionale, superando sedici avversari con una gara brillante, segnata da velocità, lucidità tattica e grande controllo. Un risultato che conferma la sua crescita costante e lo proietta con fiducia verso la sfida più importante: la finale nazionale.

Percorso analogo per Eva Jancusova, anche lei prima classificata al Campionato Regionale FIJLKAM. Le sue prove hanno messo in luce equilibrio, determinazione e una notevole padronanza tecnica, qualità che la rendono una delle più promettenti atlete del karate femminile pugliese.

Entrambi appartengono alla ASD Proteam e si allenano quotidianamente a Lecce, tra le palestre Athlon e Muv, sotto la guida del maestro Vito Barletti. Tecnico di lunga esperienza e riconosciuto a livello nazionale e internazionale, Barletti ha formato nel corso degli anni numerosi atleti conosciuti in tutto il mondo, grazie a una metodologia che unisce preparazione tecnica, disciplina e valori educativi.

“Il risultato – sottolinea il maestro Barletti – è il frutto di un lavoro costante e di un percorso educativo. Il karate insegna a crescere, a misurarsi con sé stessi e con gli altri nel segno del rispetto. Andrea ed Eva hanno saputo interpretare perfettamente questo spirito”.

Ora lo sguardo è puntato su Ostia: il Palapellicone, sede ufficiale della FIJLKAM, sarà il teatro in cui Starace e Jancusová proveranno a coronare il loro sogno, portando in alto i colori della Puglia e della scuola leccese del maestro Barletti, da anni fucina di giovani talenti del karate.