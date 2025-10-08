Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 05.10.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 5 ottobre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO: Ammenda di 50 euro
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA: Antonio Petranca (4, “teneva comportamento gravemente offensivo, ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara”)
CAPO DI LEUCA: Osvaldo Chiffi (1); Michele Degiorgi (1)
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE: Carlo Papa (2)
REAL CELLINO: Andrea Carlucci (1)
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO: Simone Martina (1)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO: Alex Odone (6, “a seguito di una decisione arbitrale, si avvicinava al direttore di gara strattonandolo e trattenendolo per la maglia nel tentativo di fermarlo; pena attenuata poiché non vi è condodda gravemente irriguardosa”)
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
Gara Capo di Leuca-Virtus San Pancrazio: preannuncio di ricorso della Virtus San Pancrazio, risultato sub iudice (2-1).
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO: Francesco Conversano (1)
FORTUTUDO:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA: Massimo Riformato (all., 2); Mattia Dimita (1)
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI
MELPIGNANO:
MONTEIASI:
POL. MARTIUS: Fabio Cotardo (1)
PRESICCE-ACQUARICA: Ammenda di 100 euro
REAL NEVIANO:
SAN DONACI:
SAN GIORGIO: Baba Kunde (1)
SOCCER G. SURBO: Mahamadou Magassa (1)
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: Simone Gravante (1)