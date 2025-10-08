ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 05.10.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 5 ottobre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE: Andrea Bernardo (dir., fino al 16.10.25); Pietro Sportillo (all., fino al 16.10.25); Valentin Barbero (3)
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE: Francis Di Fulvio (1)
BITONTO:
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Alessandro Longo (all., fino al 16.10.25)
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI: Lorenzo Spedicato (dir., fino al 23.10.25); Luka Lobjanidze (3); Gianmarco Mancarella (2)
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE: Alexis Ramos (2)
UGENTO:
VIRTUS MOLA: Simone Pignataro (2)
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Graziano Turnone (3, Coppa Italia); Samuele Manfredi (2, Coppa Italia)
ATL. TRICASE: Nicolò Maiolo (1, Coppa Italia)
CAROVIGNO: Ettore Leobilla (1); Mattia Perrone (2, Coppa Italia); Andrea Perrone (1, Coppa Italia); Thomas Lanzillotti (1, Coppa Italia); Niccolò Greco (1, Coppa Italia)
COPERTINO: Sebastiano A. Stella (2); Giuseppe Nestola (1)
F. TAVIANO:
GINOSA: Ammenda di 250 euro; Giuseppe Tamborrino (dir., fino al 09.12.25)
LEVERANO:
MANDURIA: Francesco Palumbo (1); Tiziano Prinari (1, Coppa Italia); Giovanni De Mitri (1, Coppa Italia)
MESAGNE: Michel Gningue (3); Mamadou Diop (1, Coppa Italia)
OSTUNI:
P. BAGNOLO: Antonio Pedio (dir., fino al 09.12.25)
R. PUTIGNANO: Gianmarco Totaro (1, Coppa Italia)
SAVA: Mattia A. Lippo (1, Coppa Italia)
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA: Angelo Colagiorgio (all., fino al 23.10.25)
TREPUZZI: Vincenzo D. Guerrazzi (dir., fino al 16.10.25); Mario Massaro (all., fino al 23.10.25, Coppa Italia)
V. LOCOROTONDO: Vittorio Prete (2); Biagio Di Gennaro (3, Coppa Italia); Gianivano Palazzo (1, Coppa Italia)
V. MATINO: Salvatore Monteleone (1, Coppa Italia); Nicolò Spedicato (1, Coppa Italia); Massimiliano Pinto (1, Coppa Italia)