TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 12ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 12
(01.02.2026 h 15)
Merine-Alixias rinviata
Seclì-Calimera 3-1
S. Veglie-Club Salento Lecce 13-1
Kick Off Ac.-Salento S. Academy 3-2
Lizzanello-S. Guagnano rinviata
Atl. Copertino-V. Collepasso 2-1
CLASSIFICA
S. Veglie 31
Atl. Copertino 25
Alixias 25 (-1 gara)
Kick Off A. 20
Merine 19 (-1 gara)
Seclì 18
V. Collepasso 16
Lizzanello 15 (-1 gara)
Salento Soccer A. 11
Calimera 11
S. Guagnano 8 (-1 gara)
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 13 – 2ª rit.
(08.02.2026 h 15)
S. Guagnano-Atl. Copertino
Calimera-Kick Off Academy
Club Salento-Lizzanello
Salento S. Academy-Merine
V. Collepasso-Seclì
Alixias-S. Veglie