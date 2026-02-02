TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 14ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 14 – 3ª rit.
(01.02.2026 h 15)
V. Neviano-Andrano Castiglione 4-1
Atl. Salve-AP Specchia 4-1
GC Muro-Cutrofiano AM 2-1
LM Scorrano-Choriana 6-2
Atl. Melpignano-Sannicola 3-2
Riposa Palmariggi
CLASSIFICA
V. Neviano 28
GC Muro 27
Atl. Salve 27
Palmariggi 26
LM Scorrano 25
Cutrofiano AM 17
AP Specchia 15
Andrano Castiglione 14
Sannicola 6
Choriana 5
Atl. Melpignano 3
NB: Palmariggi, Sannicola e Atl. Salve un punto di penalizzazione
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 15 – 4ª rit.
(08.02.2026 h 15)
Choriana-Atl. Melpignano
Sannicola-Atl. Salve
Andrano Castiglione-GC Muro
Palmariggi-LM Scorrano
AP Specchia-V. Neviano
Riposa Cutrofiano AM