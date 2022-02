VIRTUS MATINO – Sorrento ko, nel giorno della Candelora si riaccende la speranza salvezza

Nel giorno della Candelora. si riaccendono le speranze di salvezza della Virtus Matino che batte il Sorrento con un gol per tempo. Dopo tre mesi e mezzo, i biancazzurri tornano a vincere e a muovere la classifica con una prestazione convincente.

Mister Toma fa esordire il difensore francese Maxime Mbengi Milongi e l’attaccante ex Bisceglie Cristofaro Morra, quest’ultimo, insieme a Monopoli e Palmisano, a sostenere l’unica punta Stauciuc. Sull’altro fronte, mister Cioffi si affida alla coppia Gargiulo-Ripa, con Cassata a ispirare. Il grande protagonista del Comunale, però, è il fortissimo vento di Maestrale che condiziona le manovre di gioco.

Nel primo tempo sono gli ospiti a giocare a favore di vento e il Matino soffre. La prima occasione è firmata da Rizzo che va via a destra e spara in porta, trovando l’opposizione di un attento Leuci. Preme il Sorrento e crea palle gol in serie: all’8’, Cassata stoppa col petto e tira, palla larga. Minuto 13: Tarantino perde un pallone in fase d’impostazione e Gargiulo ne approfitta, presentandosi da solo davanti a Leuci ma fallendo clamorosamente il bersaglio. Ripa tenta la fortuna da 30 metri ma l’estremo del Matino è sempre pronto. Il Sorrento alza i giri del motore e, attorno alla mezzora, dopo un batti e ribatti, Mezavilla manca la porta da pochi metri. La Virtus soffre ma si difende con ordine e al 38’ crea la prima palla gol: un pallone di Morra, deviato, finisce dalle parti di Monopoli che lo gira in porta, commettendo, però, fallo su Mansi. Sull’altro fronte, La Monica calcia forte, trovando i guantoni di Leuci che alza in corner. Sull’ultima azione, però, la partita gira: palla persa dal Sorrento nella propria tre quarti, Palmisano scatta come un fulmine, vince la resistenza del vento e di Volzone e mette dentro l’1-0.

Cioffi cambia tre uomini all’intervallo, ma è il Matino, adesso, ad avere in mano il pallino del gioco, favorito anche dal vento che gli soffia alle spalle. Un mancino di Stauciuc, dai 25 metri, si alza di un nulla sopra la traversa. La risposta sorrentina è affidata a un’incursione di Petito, disinnescata da Leuci. Il Matino prende coraggio e sforna occasioni da gol: al 9’, Morra calcia a lato dopo una sponda aerea di Stauciuc. Al 13’ Monopoli assiste Stauciuc ma Volzone si salva coi piedi. Su punizione, Palmisano coglie l’esterno della rete. Il gol è nell’area: minuto 19, cross di Palmisano per la spizzata aerea di Monopoli e il 2-0 è servito. Subìto il raddoppio, il Sorrento crolla sia fisicamente, sia mentalmente. La Virtus controlla bene il gioco, con grinta e diligenza, e porta a casa una vittoria pesantissima. Ritornano i sorrisi in casa Matino: «Ai ragazzi – commenta la presidentessa Costantino – avevo chiesto una svolta e mi hanno accontentato. Oggi sono arrivati finalmente i tre punti, siamo sempre stati in partita e dobbiamo crederci, perché alla fine manca ancora tanto».

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

mercoledì 2 febbraio 2022, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 21

VIRTUS MATINO-SORRENTO 2-0

RETI: 44′ pt Palmisano, 19′ st Monopoli

VIRTUS MATINO (4-2-3-1): Leuci; D’Andria, Milongi, Mangione, Gningue; Tarantino, Calò; Monopoli (23′ st Inguscio), Palmisano (43′ st Ancora), Morra (34′ st Mbengue); Stauciuc. A disp. Caputo, Rantucho, Czornomaz, Gramegna, Fina, Convertini. All. Toma.

SORRENTO (3-4-1-2): Volzone; Manco, Mezavilla, Mansi (17′ st Acampora); Rizzo (1′ st Tedesco), La Monica, Virgilio (1′ st Petito), Romano (27′ st Petrazzuolo); Cassata (1′ st Carrotta); Gargiulo, Ripa. A disp. Del Sorbo, Ferraro, Selvaggio, Diop. All. Cioffi.

ARBITRO: Martino di Firenze.

NOTE: ammoniti: Tarantino (M), Cassata, Petito, Mezavilla (S). Rec. 2′ pt, 5′ st.

(fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia – foto: l’esultanza del Matino a fine gare – ©SalentoSport)