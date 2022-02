CASARANO – Coi denti e con le unghie: col Bisceglie arriva un pesante pari in rimonta

Si salva coi denti e con le unghie il Casarano che, sul campo di Terlizzi, rimonta due gol al Bisceglie e rimane in corsa per la salvezza contro una diretta rivale.

Dopo una prima fase di studio, col Bisceglie leggermente prevalente, sono i padroni di casa a passare in vantaggio attorno alla mezzora. Fallo in area su Marino, dal dischetto è Coria a firmare il vantaggio nerazzurrostellato, appoggiandosi sul palo. Il Casarano è scosso e prende il raddoppio nel giro di pochi minuti: siluro di Urquijo e Marchionna si deve inchinare per la seconda volta. Prima del riposo, però, le Serpi accorciano le distanze con un colpo di tacco di Montinaro che gira in porta un cross basso dalla sinistra.

Il gol segnato prima dell’intervallo carica i ragazzi di Monticciolo che cominciano ad avanzare sempre di più verso la porta di Martorel. Gli ingressi di Ribeiro e Dellino fanno il resto: prima Montinaro sfiora i pali con un colpo di testa, poi, su Ribeiro, si esalta Martorel. Il pari arriva a 15 dalla fine: Montinaro viene steso in area ed è rigore. Dal dischetto, Vitofrancesco non dà scampo al portiere biscegliese. I minuti finali sono vibranti: a quattro dalla fine, squillo di Urquijo che, di testa, sfiora il palo. Replica rossazzurra con un colpo di testa di Rizzo, a lato non di molto. In pieno recupero, Fontana, per gli ospiti, va vicino al colpaccio, ma, anche questa volta, è decisivo il portiere di casa.

Finisce 1-1 quindi e per il Casarano è il terzo risultato utile consecutivo. Domenica prossima, riposo forzato, a causa del rinvio del derby col Nardò.

IL TABELLINO

Terlizzi (Ba), stadio Comunale

mercoledì 2 febbraio 2022, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 21

BISCEGLIE-CASARANO 2-2

RETI: 27′ pt Coria rig. (B), 34′ pt Urquijo (B), 45′ pty Montinaro (C), 30′ st Vitofrancesco rig. (C)

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Urquiza, Marino, Ligorio; Barletta, Fucci (32′ st Ferrante), Cozza, Izco, Farinola; Coria (25′ st Lorusso), Urquijo (43′ st La Piana). A disp. Zinfollino, D’Angelo, Divittorio, Liso, Tuttisanti, Rubino. All. Cazzarò.

CASARANO (3-5-2): Marchionna; Sanchez (22′ st Dellino), Rizzo, Raimo; Vitofrancesco, Montinaro, Logoluso, Atteo (35′ st Fontana), Avantaggiato (11′ st Coronese); Dambros (22′ st Ribeiro), Santarcangelo. A disp. Dancona, Tedesco, Signorelli, Prinari, Freddo. All. Monticciolo.

ARBITRO: Bracaccini di Macerata.

