TARANTO – Terzo pareggio consecutivo e altro rigore sbagliato. Con il Campobasso termina 1-1 in parità

Il Taranto pareggia la sua terza partita consecutiva e sbaglia un altro rigore. Sono quattro in totale gli errori dal dischetto per i rossoblù. Il Campobasso sfrutta una delle poche occasioni da rete e porta via dallo Iacovone un punto prezioso. Nonostante ciò il gruppo di Laterza guadagna un punto sui playout.

LA CRONACA: La prima occasione degna di nota, coincide con il vantaggio del Taranto: al 2’ Mastromonaco caparbiamente riconquista la sfera, serve Giovinco che da posizione defilata la mette dentro. La reazione degli ospiti arriva al 10’: Fabriani crossa, respinta corta di Benassai e destro debole da parte di Emmausso. Al 33’ i rossoblù di casa si fanno pericolosi: Versienti, dopo un’azione personale spara a giro fuori di sinistro. Il primo tempo termina con il risultato di 1-0 in favore degli ionici. Nel secondo tempo i rossoblù sfiorano il raddoppio al 59’: Saraniti di testa si vede respingere la sua frustrata dal portiere Zamarion. Un minuto più tardi arriva il pareggio ospite: Markaj dalla sinistra pesca il tap-in di Rossetti, Chiorra respinge ma Emmausso è lesto a mettere dentro per l’uno a uno. Il Taranto reagisce e all’82’ va vicinissimo al gol con un destro potente da fuori da parte di Falcone che si stampa sul palo. All’89’ arriva l’occasione che potrebbe cambiare le sorti del match in favore dei padroni di casa: Manneh viene atterrato in area e l’arbitro decreta la massima punizione. Sul dischetto va Saraniti che si fa ipnotizzare da Zamarion. La contesa termina così, dopo cinque minuti di recupero. Il Taranto allunga sui playout ma brutta altri punti che potevano garantire alla compagine di Laterza i playoff.

—

IL TABELLINO:

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 2 febbraio 2022, ore 18

Serie C/C 2021/22 – giornata 21

TARANTO-CAMPOBASSO 1-1

RETI: 2’ Giovinco (T), 60’ Emmausso (C)

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara – Civilleri (67′ Bellocq), Marsili – Mastromonaco (67′ Manneh), Giovinco (79′ Barone), Santarpia (54′ Falcone) – Saraniti. A disp.: Loliva, Antonino, De Maria, Guastamacchia, Tomassini, Turi, Cannavaro, Labriola. All.: Giuseppe Laterza.

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion – Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan – Tenkorang, Candellori, Persia – Rossetti, Emmausso (67′ Pace), Di Francesco (46′ Merkaj). A disp.: Raccichini, Coco, Ladu, Martino, Giunta, Liguori, Bolsius. All.: Mirko Cudini.

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Cerilli-D’Ilario; IV Viapiana).

NOTE: Ammoniti: Santarpia (T), Civilleri (T), Magri (C), Fabriani (C), Emmausso (C), Pace (C), Rossetti (C), Giunta (C), Vanzan (C), Bellocq (T), Marsili (T). Espulso: DS Montervino (T) per proteste al 60′. Zamarion (C) ha parato un calcio di rigore di Saraniti (T) all’89’.

(foto: Giovinco, autore del gol rossoblù – ph Capriglione)