VIRTUS FRANCAVILLA – Tchetchoua stende la Vibonese sui titoli di coda, la Taurino-band vola in classifica

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per la Virtus Francavilla che passa anche sul campo della Vibonese e si conferma nelle altissime vette della classifica.

Pazza partita con la compagine calabrese, decisa da una rete di Tchetchoua all’ultimo secondo, due minuti prima di aver subito il clamoroso pari con Curiale. Era stato Patierno, in avvio di gara, ad inaugurare i tabellini, trasformando un calcio di rigore dopo soli tre minuti.

La squadra di Taurino, subito dopo, sfiora il raddoppio con Toscano che manca il bersaglio di un soffio. La Vibonese reagisce con Curiale, il cui tuffo di testa è bloccato da Nobile, e con Basso, che, al 38′, colpisce in pieno il palo.

Buona ripartenza degli ospiti anche dopo il riposo: al 61′ è Mastropietro che prova la conclusione, deviata in corner. Tra i locali è sempre Curiale ad essere il più pericoloso: alla mezzora, l’ex Lecce manca il palo di pochi centimetri. Più si avvicinano i minuti finali, più si susseguono le emozioni: prima Cattaneo, poi Marhouz, lanciano segnali d’allarme per la difesa di Taurino. Al 91′, poi, i calabresi raggiungono il pareggio con un rigore trasformato da Curiale, dopo un’uscita travolgente di Nobile su Ngom. nei quattro di recupero, però, si capovolge di nuovo la situazione. È il 93′ quando Perez cattura una palla vagante e serve Tchetchoua, che, in scivolata, infila in porta il pallone dell’1-2 finale. Ora il Francavilla sale a quota 40 e, in attesa dei risultati delle altre gare, si gode la limpida aria d’alta quota.

Domenica prossima, alle 17.30, alla Nuovarredo Arena ci sarà la visita del Potenza, ultimo in classifica.

IL TABELLINO

Vibo Valentia, stadio “Luigi Razza”

mercoledì 2 febbraio 2022, ore 14.30

Serie C/C 2021/22 – recupero giornata 21

VIBONESE-VIRTUS FRANCAVILLA 1-2

RETI: 3′ Patierno rig. (VF), 90+1′ Curiale (VI), 90+3′ Tchetchoua (VF)

VIBONESE (3-5-2): Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi (82′ Panati), Basso, Zibert (81′ Cattaneo), Gelonese (52′ Spina), Zappa (20′ Mahrous); Curiale, Volpe (80′ Ngom). A disp. Mengoni, Alvaro, Polidori, Grillo, Bellini, Blaze, De Marco. All. D’Agostino.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno (90+3′ Delvino), Prezioso (53′ Tchetchoua), Toscano, Ingrosso, Ventola (65′ Perez); Mastropietro (64′ Maiorino), Patierno (79′ Tulissi). A disp. Milli, Cassano, Gianfreda, Feltrin, Carella, Franco. All. Taurino.

ARBITRO: Scatena di Avezzano.

NOTE: ammoniti Suagher (VI), Prezioso, Miceli, Idda, Toscano (VF). Rec. 1 e 5.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Caporale abbraccia Tchetchoua dopo il gol dell’1-2 – ph Miglietta)