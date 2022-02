LECCE – In quattro si allenano a parte, fisioterapia per Di Mariano: il report dall’Acaya

Prosegue a pieno ritmo il lavoro del Lecce, in preparazione della trasferta di Como, prevista per sabato alle ore 14. Oggi la squadra si è allenata ancora all’Acaya, in mattinata. Tutti a disposizione di mister Marco Baroni, tranne Barreca, Bleve, Rodriguez – reduci da infortuni muscolari – e Tuia – impegnato col ricondizionamento fisico dopo il guaio muscolare – che hanno svolto lavoro differenziato. Di Mariano, invece, si è sottoposto a una seduta di fisioterapia.

Domani la squadra si allenerà, sempre in mattinata, sul terreno dell’Acaya.

Per quanto concerne i biglietti per assistere alla sfida di sabato contro i lariani, sono già in vendita, da due giorni, i biglietti per il settore ospiti, limitato a 250 unità. Il costo è di 14 euro più spese di prevendita o di commissione. La vendita è attiva sul circuito Vivaticket e nei punti accreditati e chiuderà alle ore 19 di venerdì.

(foto: Francesco Di Mariano – ph Coribello/SalentoSport)