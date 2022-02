PROMOZIONE – Coppa Italia, prima giornata del terzo turno: i risultati

Nel pomeriggio si sono giocate le prime giornate del terzo turno di Coppa Italia Promozione, suddiviso in un triangolare e in un quadrangolare.

Nella prima giornata del triangolare, Leverano e Tricase hanno chiuso sull’1-1 con le reti di Conde (per gli ospiti) e di Muci (per i locali). Nella seconda giornata, programmata per il 17 febbraio, l’Avetrana ospiterà il Leverano; si chiuderà il 3 marzo con Tricase-Avetrana.

Nella prima giornata del quadrangolare, largo successo per il Foggia Incedit sul campo dello Spinazzola per 5-1. Nell’altro confronto, reti bianche tra Polimnia e Bitritto Norba. La seconda giornata, a campi invertiti, è prevista per il 17 febbraio.