LECCE – In cinque verso il forfait a Como. Domani la rifinitura

Penultimo giorno di lavoro prima del match di sabato a Como per il Lecce, che ha lavorato agli ordini di mister Marco Baroni svolgendo un allenamento presso l’Acaya Golf Resort. E’ andata avanti la preparazione della gara, ma non arrivano grandi notizie dall’infermeria. Hanno ancora lavorato infatti a parte Bleve, Barreca, Rodriguez e Tuia, mentre Di Mariano è andato avanti con la fisioterapia.

I giallorossi sopracitati dovrebbero così saltare la trasferta lombarda. I freschi rinforzi di mercato e il buono stato di forma degli altri elementi in rosa eviteranno comunque l’emergenza al Lecce. Il nuovo Plizzari sarà dunque il vice-Gabriel, Simic sarà alla prima convocazione per allungare il parco centrali, Gallo tornerà titolare sulla sinistra e in attacco Ragusa e Asencio sono pronti a fungere da alternative a gara in corso a Coda e Listkowski.

Eventuali novità si avranno domani quando, dopo la rifinitura della mattina, Marco Baroni parlerà alle 12.15 in conferenza stampa