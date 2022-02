ECCELLENZA – Finale Coppa Italia, Martina-Barletta rimandano tutto alla gara di ritorno

Nulla di fatto nella finale d’andata di Coppa Italia Eccellenza regionale. Le big dei due gironi Martina e Barletta non si fanno male e chiudono sullo 0-0 il match del Tursi, giocato davanti a circa 1.500 tifosi.

Primo tempo con rare emozioni ma ben giocato da entrambe le squadre che non hanno lesinato agonismo in campo. Più frizzante la ripresa che si apre con uno spunto di Morra, palla sull’esterno della rete. Risposta locale affidata a Delgado che non inquadra la porta dai 16 metri. Poi è Cappellari a sventare una minaccia ospite portata da Nannola. Tucci, poi, deve alzare in corner una saetta di Ancora. Nei minuti finali, poi, è sempre Ancora, di testa, a insidiare la porta di Tucci, ma senza esito.

Finisce, pertanto, a reti bianche l’anticipo di probabile finale promozione tra le due squadre che stanno dominando i rispettivi gironi. La finale di ritorno di Coppa si giocherà, a campi invertiti, il 17 febbraio.

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

giovedì 3 febbraio 2022, ore 19

Coppa Italia Eccellenza 2021/22 – Finale andata

MARTINA-BARLETTA 0-0

MARTINA: Cocozza, Cappellari (47′ st Giancola), Brescia, Mangialardi, Barrera, Fruci, Cerutti, Teijo (35′ st Cannito), Gulic (25′ st Pinto), Delgado (39′ st Conte), Ancora. A disp. Maggi, Monteleone, Perrini, Soldano, Amatulli. All. Pizzulli.

BARLETTA: Tucci, Gasbarre (40′ pt Nannola), Marangi, Vicedomini (43′ st Altares), Telera, Pollidori, Russo, Cafagna, Pignataro, Lavopa, Morra (32′ st Manzari). A disp. Kebba, Daleno, Moscianese, Dettoli, Lanzone, Milella. All. Farina.

ARBITRO: Salomone di Bari.

NOTE: ammoniti Fruci, Cerutti (M), Russo, Pignataro, Vicedomini (B).

(foto: P. Conserva)