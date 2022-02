LECCE – Baroni all’esame Como: “Sarà un test importanti, guai a farci distrare dalla classifica”. I convocati

Riprende il campionato di Serie B e lo fa con il Lecce ospite del Como. A presentare il match in programma domani pomeriggio è stato mister Marco Baroni.

Avversario e sfida sono di quelli tosti: “E’ una gara difficile e complicata contro una squadra che ha la sua identità. Ha dei punti di forza che noi abbiamo cercato di vedere e neutralizzare. Sarà importante lo spirito nostro, io voglio che la squadra abbia nella testa questa forza mentale che la faccia lottare su ogni campo con rispetto ma con piglio e voglia. Il Como è squadra solida, che ha compattezza. Ha giocatori che vengano dalla Serie A come Parigini, La Gumina, Cerri, poi ha Iovine, ha preso Blanco. I risultati parlano chiaro, è solida e difficile da affrontare soprattutto al Sinigaglia. L’abbiamo già vista all’inizio, noi siamo cresciuti ma anche loro. Dobbiamo essere bravi ad andare ad affrontarla. E’ un bel test”.

Sulla mediana: “C’è una crescita esponenziale di Alex Blin sotto tutti i punti di vista. Io spendo parte delle sessioni a dedicarmi proprio a chi gioca meno, perché so quanto sia importante e quanto loro sono e saranno importanti per la squadra. Ci sono dei ragazzi che stanno interpretando bene il ruolo in mediana, possono anche esserci delle riconferme”.

Facce nuove e rientri tra i convocati, ma anche una defezione importante: “C’è Tuia che da due allenamenti è rientrato in gruppo. Siamo tutti contenti che stia uscendo da questo tunnel. Asencio ha svolto un lavoro sempre molto duro perché doveva ricondizionarsi dopo un lungo stop dovuto prima alla precedente gestione di squadra e poi al Covid. Stessa cosa più o meno anche per Simic. Partiranno tutti con noi e saranno a disposizione, chiaramente più a partita in corso, vediamo perché sono situazioni diverse. Voglio ancora valutare perché abbiamo anche avuto una defezione con Dermaku. La cosa importante è avere queste disponibilità. Ragusa? Per lui completamente diverso perché si è sempre allenato. Abbiamo visto i dati e sta bene fisicamente dunque è disponibile a tutti gli effetti senza nessuna preclusione anche per possibili novanta minuti. E’ chiaro che è arrivato da poco, però conosce il ruolo ed ha un bagaglio esperienziale per il 4-3-3 e può tornarci utile”.

Vietato farsi distrarre dalla classifica: “E’ chiaro che a tutti fa piacere vedere l’attuale classifica, ma non ci devo pensare perché c’è il campo a cui pensare. Noi dobbiamo essere concentrati esclusivamente sull’essere concentrati sulla prestazione che ci possa portare a vincere sempre, poi c’è anche l’avversario che va rispettato. Io ho portato questa visione alla squadra, quella di pensare sempre e solo a crescere. Conosco bene questo campionato e so che guardare alla classifica prima delle meno sette o otto alla fine sarebbe un grave errore”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Borbei, Gabriel, Samooja

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku, Hasic, Vera

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Helgason, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Faragò, Listkowski

ATTACCANTI: Coda, Olivieri, Strefezza, Di Mariano

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Bleve (inf.), Rodriguez (inf.), Barreca (inf.), Di Mariano (inf.), Dermaku (inf.).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)