SERIE B – Lecce a Como per sfatare un tabù: programma e arbitri della 21ª giornata

Il Lecce a Como va a caccia dei tre punti che potrebbero consolidare il suo primato in classifica. Alle 14 parte la seconda giornata di ritorno di Serie B, 21esima in generale, che mette di fronte ai giallorossi una squadra che naviga a metà classifica, che ha vinto una sola delle ultime otto partite ma che, all’andata, ha messo in seria difficoltà l’undici di Marco Baroni. Il 29 agosto scorso, al Via del Mare, finì 1-1 con le reti di Coda su rigore e di Cerri, tra il 39′ e il 42′ del primo tempo. Fu quello il primo punto per i salentini in campionato, dopo la batosta di Cremona.

Ma di acqua sotto ai ponti, rispetto a fine agosto, ne è passata. Coda e compagni sembrano aver trovato la quadratura del cerchio e, vincendo le ultime tre partite di fila, hanno raggiunto la cima della classifica, senza alcuna intenzione di lasciarla.

I precedenti del Lecce a Como, tra campionato (quasi tutti in Serie B) e Coppa Italia, sono 12: una sola vittoria per i giallorossi, in Coppa Italia, nel 1982/83; per il resto, due pareggi e nove sconfitte. L’ultima al Sinigaglia, in ordine cronologico, fu il 2-2 dell’ottobre 2012 in Serie C con Lerda in panchina: doppio vantaggio Lecce con Foti e De Rose, poi la rimonta lariana grazie a Torregrossa su rigore e a Cia. Arbitrerà Piccinini di Forlì: il bilancio è di sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte in 14 partite (dati wlecce.it).

Il programma e le designazioni della 21esima giornata:

sab. ore 14

Crotone-Cittadella: Eugenio Abbattista di Molfetta (Marchi-Nuzzi; IV Di Cicco; VAR Sacchi-Dei Giudici)

Alessandria-Pisa: Ivano Pezzuto di Lecce (bercigli-Miele D.; IV Monaldi; VAR Pairetto-Affatato)

Benevento-Parma: Livio Marinelli di Tivoli (Mokhtar-Gualtieri; IV Fiero; VAR Fourneau-Margani)

Como-Lecce: Marco Piccinini di Forlì (Tegoni-Massara; IV Carrione; VAR Ghersini-Cecconi)

Cosenza-Brescia: Gianluca Aureliano di Bologna (Barone-Di Giacinto; IV Arena; VAR Maggioni-Marotta)

Ternana-Reggina: Andrea Colombo di Como (Del Giovane-Cipriani; IV Giaccaglia; VAR BAnti-Ferrieri Caputi)

—

sab. ore 16.15

Frosinone-LR Vicenza: Piero Giacomelli di Trieste (Vecchi-Vigile; IV Bonacina; VAR Giua-Bottegoni)

—

sab. ore 18.30

Ascoli-Perugia: Matteo Marcenaro di Genova (Schirru-D’Ascanio; IV Emmanuele; VAR Serra-Imperiale)

—

dom. ore 16.15

Cremonese-Monza: Davide Massa di Imperia (Lo Cicero-Rocca; IV Sfira; VAR Di Martino-Vivenzi)

Pordenone-Spal: Alberto Santoro di Messina (Rossi L.-Lanotte; IV Taricone; VAR Chiffi-Scarpa)

—

CLASSIFICA: Lecce 40 – Pisa 39 – Brescia 38 – Benevento, Cremonese e Monza 35 – Frosinone 34 – Ascoli 32 – Cittadella 31 – Perugia 28 – Como 26 – Parma e Ternana 24 – Reggina 23 – Spal 22 – Alessandria 20 – Cosenza 17 – Crotone 13 – Vicenza e Pordenone 11.

(foto Coribello/SS)