SERIE C/C – Giudice sportivo, Taranto e Francavilla ne perdono due a testa. Programma e arbitri della 25ª

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della ventunesima giornata del Girone C di Serie C:

CALCIATORI – Una giornata per Federico Gerardi (Picerno), Michele Volpe (Vibonese), Roberto Pierno (Virtus Francavilla), Marco Toscano (Virtus Francavilla), Edoardo Lancini (Palermo), Franco Bellocq (Taranto), Marco Civilleri (Taranto), Giuseppe Zampano (Potenza), Mattia Sandri (Potenza), Luca Piana (Potenza).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Roberto Taurino (Virtus Francavilla).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 21.02.2022 per Francesco Montervino (Taranto), per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario; sino all’11.02.2022 per Luigi Condò (Vibonese, per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro), sino al 10.02.2022 per Francesco Pascarelli (Potenza, per aver tenuto un comportamento non corretto).

AMMENDE – 1000 euro al Taranto (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato una bottiglietta di acqua piena e con tappo e un accendino e per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’ordine e Istituzioni Calcistiche); 500 euro al Messina (perché due persone riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara facevano accesso all’interno del recinto di gioco per festeggiare i calciatori); 400 euro all’Avellino (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo); 300 euro al Potenza (per avere i suoi raccattapalle, nel corso del secondo tempo, ritardato più volte la ripresa del gioco); 200 euro al Monopoli (per avere alcuni suoi sostenitori pronunciato frasi oltraggiose nei confronti di un tesserato della squadra avversaria).

—

Dopo il turno infrasettimanale è già tempo di ritornare in campo. La capolista Bari pare non conosca stop ed anche dopo il precedente turno ha tenuto invariate le distanze dalle inseguitrici. Al “San Nicola” i galletti domenica affronteranno l’ACR Messina reduce dal buon pareggio ottenuto contro il Palermo. Il Taranto dopo tre segni x consecutivi vuole tornare alla vittoria che vorrebbe dire archiviare la pratica salvezza e concentrarsi sull’obiettivo playoff. I rossoblù andranno sul difficile terreno di Viterbo per giocare contro il Monterosi, uscito sconfitto di misura domenica scorsa proprio contro il Bari. Il Foggia vive una situazione molto complicata. I satanelli arrivano da tre sconfitte consecutive e proveranno a tornare alla vittoria nel match contro la Fidelis Andria. I federiciani, penultimi, faranno di tutto per portare via dallo “Zaccheria” almeno un punto. Il Monopoli che risulta al momento una delle principali antagoniste della battistrada, andrà in trasferta ospite del Picerno. I biancoverdi domenica hanno ottenuto tre punti pesantissimi nello scontro diretto con la Turris vinto nei minuti di recupero. La Virtus Francavilla affronta un periodo fantastico che coincide con la quarta posizione in classifica. I biancoazzurri sfideranno tra le mura amiche il Potenza che prova a trovare la luce in fondo al tunnel dopo la vittoria contro la squadra allenata da Zeman.

Il programma e le designazioni della 25esima giornata di campionato:

dom h 14.30



TURRIS-CATANIA: Paolo Bitonti di Bologna (Basile-Niedda; IV: Ancora)

VIBONESE-PAGANESE: Claudio Petrella di Viterbo (Grasso-Giorgi; IV: Totaro)

dom h 17.30



AZ PICERNO-MONOPOLI: Daniele Virgilio di Trapani (Del Santo Spataru-Fine; IV: Esposito)

BARI-ACR MESSINA: Marco Ricci di Firenze (Montagnani-Bartolomucci; IV: Caldera)

FOGGIA-FIDELIS ANDRIA: Paride Tremolada di Monza (Salama-Ferrari; IV : Di Graci)

CAMPOBASSO-PALERMO: Federico Longo di Paola (Caso-Ceolin; IV: Fontani)

CATANZARO-AVELLINO: Matteo Gualtieri di Asti (Miniutti-Belsanti; IV: Crezzini)

JUVE STABIA-LATINA: Giorgio Vergaro di Bari (Pedone-Ravera; IV: Molinaro)

MONTEROSI-TARANTO: Eugenio Scarpa di Collegno (Regattieri-Voytyuk.;IV: Moretti)

VITRUS FRANCAVILLA-POTENZA: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Ciancaglini-Stringini; IV: Galipò)

—

CLASSIFICA – Bari 51 – Avellino e Monopoli 42 – Virtus Francavilla 40 – Turris e Catanzaro 39 – Palermo 38 – Taranto 33 – Latina 32 – Foggia 31 – AZ Picerno e Juve Stabia 30 – Catania e Campobasso 26 – Monterosi 24 – Paganese 22 – ACR Messina 19 – Potenza e Fidelis Andria 18 – Vibonese 15.