SERIE D/H – Casarano-Nardò rinviata, il Matino cerca continuità a Molfetta: programma e arbitri della 22ª

In Serie D girone H si chiude il ciclo della settimana da tre partite con la ventiduesima giornata, terza del girone di ritorno. Non si scenderà in campo al “Capozza” per il derby salentino tra Casarano e Nardò, stante l’attuale stato d’emergenza della formazione neretina, che conta diversi elementi contagiati dal Covid.

Dopo il successo sul Sorrento, il Matino è chiamato a dare continuità di risultati sul campo del Molfetta. All’andata, a Parabita, finì 1-1 ma poi il Giudice sportivo decretò la sconfitta a tavolino per il club salentino per via dell’irregolarità dell’allora tesserato biancazzurro Esteban Giambuzzi, ora in forza proprio al Molfetta. Dirigerà la sfida la signora Valentina Finzi di Foligno.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. ore 14.30

Brindisi-Nocerina: Gianluca Renzi di Pesaro (Licari-Lusetti)

Nola-A. Cerignola: Nicolò Dorillo di Torino (Daghetta-Nechita)

San Giorgio-Mariglianese: Dario Acquafredda di Molfetta (Di Bartolomeo-De Santis)

Molfetta-Virtus Matino: Valentina Finzi di Foligno (Maione-Caputo)

Rotonda-Francavilla: Marco M. Di Nosse di Nocera I. (Rizzi-Spagnolo)

Sorrento-Bitonto: Simone Pistarelli di Fermo (Rastelli-D’Alessandris)

—

dom. ore 15

T. Altamura-Casertana: Andrea Valentini di La Spezia (Ingenito-Palermo)

Bisceglie-Gravina: Mauro Stabile di Padova (Cozza-Marucci)

Fasano-Lavello: Giuseppe Romaniello di Napoli (Castaldo-Longobardi)

(Casarano-Nardò rinviata a data da destinarsi)

—

CLASSIFICA: Bitonto 46 – Cerignola 45 – Francavilla* 38 – Fasano 37 – Gravina 36 – Casertana 32 – Molfetta e Nocerina 29 – Lavello* e Sorrento 28 – Mariglianese* 26 – Rotonda*, Nardò*** e Nola** 22 – T. Altamura** e Casarano** 21 – Bisceglie* e San Giorgio 20 – Brindisi 15 – Virtus Matino 12.

Da recuperare: Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Rotonda-Lavello, T. Altamura-Casarano, T. Altamura-Nardò, Nardò-Nola, Casarano-Nardò.

(foto: la sig.ra Valentina Finzi di Foligno, dirigerà Molfetta-Matino)