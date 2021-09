VIRTUS MATINO – Salto e Giambuzzi mettono la firma sul blitz di Sorrento

Con una gara attenta e meticolosa, la Virtus Matino sbanca lo stadio “Italia” e torna a casa da Sorrento con tre punti pesantissimi. A decidere l’incontro sono stati un gol di Salto, su ponte di Pozzessere, e un rigore trasformato da Giambuzzi in zona Cesarini. Poco prima della rete di Salto, il Sorrento aveva mancato una triplice occasione, prima con La Monica (tiro respinto da Convertini), poi con Iadaresta (murato da Michelli), quindi con Sosa (salva Cavalieri sulla linea). Il Matino sale a quota 4 e, domenica prossima, ospiterà il Molfetta a Parabita.

L’analisi di mister Giuseppe Branà: “Gara attenta, abbiamo chiuso i loro punti forti e siamo stati bravi sulle seconde palle. Serviva una palla ferma per sbloccare il risultato, qualcosina in più l’avevamo meritata. Siamo stati bravi a gestire il risultato e poi è arrivato il rigore di Giambuzzi. Non eravamo scarsi prima e non siamo forti ora, rimaniamo coi piedi per terra e lavoriamo, questa è la nostra forza in più, stiamo portando avanti un progetto dallo scorso anno, tutti stanno dando il massimo, sia chi ha giocato dall’inizio, sia chi è subentrato”.

—

IL TABELLINO

SORRENTO-VIRTUS MATINO 0-2

RETI: 28′ st Salto, 49′ st Giambuzzi rig.

SORRENTO: Del Sorbo – Sicuro (1′ st Manco), Manci (22′ st Pagano), Cacace, Calabrese (37′ st Romano) – La Monica, Virgilio, Mezavilla – Cassata (20′ st De Marco) – Iadaresta, Gargiulo (1′ st Sosa). All. Cioffi.

V. MATINO: Convertini . Giambuzzi, Michelli (30′ pt Cavalieri), Salto, Graziano – Marin, Grandis, tarantino (36′ st Calò) – Ancora – Ruibal (42′ st Alemanno), Pozzessere (38′ st Inguscio). All. Branà.

ARBITRO: Bocchini di Roma 1.

NOTE: ammoniti Tarantino, Cacace, Grandis, Inguscio, Cassata.

RISULTATI E CLASSIFICA