VIRTUS MATINO-BRINDISI – Il derby di Ugento regala gol ed emozioni: passano e festeggiano gli adriatici

Divertente gara di fine stagione tra Virtus Matino e Brindisi. Nonostante il gran caldo, le due formazioni biancazzurre non si sono risparmiate, regalando sette reti al centinaio di tifosi – la metà proveniente da Brindisi – presenti sulle gradinate.

A dir la verità, qualche preoccupazione, prima della partita, trapelava dalle parti di Brindisi, in merito alla possibile riduzione della penalizzazione di otto punti inferta al Rotonda. In caso di sconfitta col Matino, quindi, la squadra di Di Costanzo rischiava di essere risucchiata nella bassa classifica, dopo aver festeggiato la salvezza matematica tre settimane fa. A mente libera, invece, il Matino, già retrocesso in Eccellenza e intenzionato, comunque, a onorare il campionato sino alla fine, come ha fatto.

Il primo tiro in porta è del brindisino Lopez, alto di poco. Replica D’Andria con un colpo di testa che si alza sopra la traversa. Prima vera occasione per il Brindisi al 10′: diagonale forte e teso di Lopez, risponde a pugni chiusi il baby portiere di casa Caputo. Palla gol per il Matino anche dieci minuti più tardi, con Morra che, entrato in area, non riesce a superare Cavalli, proteso in uscita bassa. La rete del vantaggio locale arriva al 23′, grazie a un preciso mancino rasoterra di Palmisano, ben servito da Morra. Immediata risposta brindisina e pareggio al 24′ con Morleo, che mette dentro una corta respinta di Caputo su tiro di Tricarico. Le emozioni si susseguono: al 27′ è vantaggio Brindisi per merito di Lopez che entra in area da sinistra e fulmina Caputo in diagonale. Prima del riposo, il Matino pareggia e, addirittura, passa in vantaggio. Al 35′, Morra firma il 2-2 sugli sviluppi di un corner; al 41′, applausi a scena aperta per Calò che, ai 18 metri, riceve palla, evita un paio di avversari e spedisce la palla all’incrocio dei pali con un perfetto tiro a giro.

Di Costanzo prova a scuotere i suoi nell’intervallo ma l’approccio del Brindisi alla ripresa non è dei migliori. Serve un quarto d’ora abbondante per vedere la prima palla gol ospite: Lopez confeziona un assist perfetto per Silvestro che, da due passi, mette dentro il gol del 3-3. Il Matino è sulle gambe e nemmeno i cambi danno grossi frutti. Gli adriatici la vogliono vincere, per andare in vacanza con animo rilassato, a prescindere dal Rotonda. E, poco dopo la mezzora, ci riescono: Galdean prende palla ai venti metri, fa partire un destro – deviato da un difensore locale – e palla alle spalle di Caputo per la quarta volta.

È l’ultima nota di cronaca della gara. Al triplice fischio, grande festa per gli adriatici, protagonisti di un girone di ritorno da applausi. E applausi anche per il Matino che saluta la Serie D a testa alta.

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

domenica 22 maggio 2022, ore 16

Serie D/H 2021/22, giornata 38

VIRTUS MATINO-BRINDISI 3-4

RETI: 23’ pt Palmisano (M), 24’ pt Morleo (B), 27’ pt Lopez (B), 35’ pt Morra (M), 41’ pt Calò (M), 16’ st Silvestro (B), 34’ st Galdean (B)

VIRTUS MATINO (3-5-2): Caputo; Rantucho, Meola, Prete; Michel, Palmisano, Calò (40’ st Cursano), Tarantino (25’ st Giannotta), D’Andria (1’ st Maxime); Stauciuc, Morra. A disp. Cherillo, Susca, Ancora, Elia, Ferramosca, Malonga. All. Carrozzo (Branà squalif.).

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Spinelli, Esposito, Stranieri; Morleo, Tricarico (40’ st Rekik), Galdean, Silvestro (26’ st Zappacosta), Colaci; Badje (45’ st De Luca), Lopez (23’ st Meneses). A disp. Cervellera, Romano, Trovè, Di Giulio, Pinto. All. Di Costanzo.

ARBITRO: Okret di Gradisca d’Isonzo.

NOTE: ammonito Prete (M). Rec. 1’ pt, 3’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA