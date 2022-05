LIVE! SERIE D/H – Risultati 38ª e ultima giornata, classifica finale e verdetti

VERDETTI

Audace Cerignola promosso in Serie C;

Playoff: Francavilla, Bitonto, Fasano, Nocerina (Francavilla-Nocerina, Bitonto-Fasano)

Playout: Nardò, Lavello, Rotonda, San Giorgio (Nardò-San Giorgio, Lavello-Rotonda)

Virtus Matino e Bisceglie retrocessi in Eccellenza

