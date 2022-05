CASARANO – Pericolo scampato: basta un gol per piegare l’Altamura e festeggiare la salvezza

Un gol di Lucas Dambros regala la vittoria al Casarano contro l’Altamurae evita ai rossoazzurri la lotteria dei playout.

Lo spettacolo comincia sugli spalti, prima del fischio di inizio, con le due tifoserie che rinsaldano la loro amicizia a suon di cori. L’Altamura, matematicamente salva e senza ulteriori ambizioni, schiera sei under. Il Casarano, sostenuto per l’intera durata della gara dall’incessante tifo della Nord, deve vincere per mettersi al sicuro da eventuali sorprese. Nel primo quarto d’ora, al netto di un paio di sterili sortite in avanti da parte dei padroni di casa, non c’è nulla da segnalare, con il gioco che ci concentra soprattutto a centrocampo. Il primo tiro in porta giunge al 16’ con Santarcangelo che ci prova dal limite, chiamando Giuliani alla respinta in tuffo. Al 28’ Logoluso mette al centro un ottimo pallone, ma la retroguardia altamurana riesce ad anticipare le punte rossoazzurre. Un minuto dopo, retropassaggio di testa di Errico per Giuliani. Sulla traiettoria si inserisce Tedesco che per un soffio non riesce ad arpionare il pallone. Al 35’ Atteo da posizione defilata lascia partire un tiro potente smanacciato in angolo dal portiere ospite. Al 38’ occasionissima per il Casarano che parte in contropiede. Filtrante di Logoluso per Avantaggiato che entra in area e prova la conclusione a girare, mandando abbondantemente fuori bersaglio. Il Casarano insiste. Al 40’ bella percussione di Avantaggiato. Palla in mezzo per Santarcangelo che si fa anticipare dalla retroguardia biancorossa. Al 43’ Avantaggiato riceve direttamente da calcio d’angolo. Prova a metterla all’incrocio, ma ancora una volta la sfera si spegne sul fondo. Al 44’ la Curva Nord esulta per un gol di Tedesco, ma il direttore di gol è viziato da un fuorigioco.

La ripresa si apre con tre sostituzioni: nel Casarano entrano i fratelli Dambros per Meduri e Santarcangelo; per l’Altamura fuori Serra, dentro Binetti. Al 46’ brividi per il Casarano. Errore in uscita di Iannì, la palla finisce a Lorusso che calcia a porta vuota. Il tiro è debole e Sanchez in scivolata riesce a salvare sulla linea. Al 49’ reazione dei padroni di casa. Errore di Mattera in disimpegno, il neo entrato Lucas Dambros si incunea in area e lascia partire un fendente insidioso che si stampa sulla traversa. L’appuntamento con il gol è solo rinviato. Al 53’ il Casarano passa in vantaggio con Lucas Dambros che raccoglie una palla vagante e insacca in scioltezza. Dopo appena un minuto, sul fronte opposto, un bel tiro di Molinaro dal limite lambisce il palo alla sinistra di Iannì. Al 58’ seconda traversa per Dambros. La sfera finisce a Dellino che prova a mettere dentro da distanza ravvicinata, ma Giuliani è bravissimo a chiudere gli spazi. Il Casarano spinge. Al 72’ calcio di rigore con palla in movimento di Binetti. Iannì blocca in tuffo. Al 82’ Dibenedetto concede un momento di gloria al portiere classe 2004 Siressi che entra al posto di Giuliani. Il giovane estremo difensore biancorosso mostra di meritare la fiducia sradicando la sfera dai piedi di Dambros che si involava completamente da solo verso la porta difesa da Siressi. Nei quattro minuti di recupero non succede nulla di rilevante. Il Casarano vince di misura sull’Altamura e guadagna la permanenza in Serie D senza dover passare per le forche caudine dei playout.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 22 maggio 2022, ore 16

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 38

CASARANO-ALTAMURA 1-0

RETI: 53’ Dambros Lu.

CASARANO: Iannì, Vitofrancesco, Raimo, Meduri (46’ Dambros Lu.), Rizzo, Sanchez, Fontana (28’ Avantaggiato), Atteo (82’ Romano), Tedesco (57’ Dellino), Logoluso, Santarcangelo (46’ Dambros Lo.). A disp.: Montoya, Prinari, Greco, Coronese. All.: Monticciolo.

ALTAMURA: Giuliani (82’ Siressi), Kanoute, Casiello, Errico, Ziello, Mattera, Serra (46’ Binetti), Russotto (65’ Canceliere), Lorusso (77’ Abreu), Baradji (57’ Tazza), Molinaro. A disp.: Clemente, Sall, Tedesco, Lucchese. All.: Dibenedetto.

ARBITRO: Francesco Zago della sezione di Conegliano. ASSISTENTI: Paquale Minichello di Ariano Irpino e Gianmarco Longobardi di Castellamare di Stabia.

NOTE: Cielo sereno, giornata calda e poco ventilata. Temperatura: 29 gradi. Terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Vitofrancesco. Espulsi: -. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA