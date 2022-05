NARDÒ – Girandola di gol e Molfetta battuto ma la salvezza passerà dai playout

Pazza partita al “Giovanni Paolo II”. Vince il Nardò per 5-4 sul Molfetta ma la vittoria non basta ai granata per strappare la salvezza diretta, per via del successo sul Casarano sull’Altamura. Sarà playout, domenica prossima, in casa contro il San Giorgio. Il Toro avrà a disposizione due risultati su tre. I napoletani devono solo vincere per salvarsi.

La fitta cronaca della gara: al 23′ Nardò in vantaggio con un gol di Mariano con un mancino che s’insacca alla sinistra del portiere ospite. Alla mezzora raddoppia Caputo con una bella azione personale, poi il Molfetta, dopo aver colpito un palo con Pozzebon, replica con veemenza e, prima del riposo, riacciuffa il pari, con Pozzebon al 35′ e con Kordic al 41′, di testa. Due a due a fine primo tempo

La ripresa si apre subito bene per i padroni di casa che segnano il gol del 3-2 con De Giorgi, di testa, sugli sviluppi di una punizione a spiovere di Caputo. Il Molfetta, sempre con Pozzebon, si riporta in parità: 3-3 al 16′. Attorno alla mezzora, ancora Caputo sigla la sua doppietta personale con un tiro a giro da dentro l’area, 4-3 per il Nardò. Ancora Kordic, al 32′, e il Molfetta fa 4-4 con un sinistro all’incrocio. A nove dal termine, sempre Caputo mette dentro il gol del 5-4 finale, con un colpo di testa su cui il portiere del Molfetta evidenzia una grave disattenzione. Domenica sarà dentro o fuori ma il Nardò potrà contare sull’appoggio del suo tifo.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 22 maggio 2022, ore 16

Serie D/H 2021/22, giornata 38

NARDÒ-MOLFETTA 5-4

RETI: 23′ pt Mariano (N), 29′ pt Caputo (N), 35′ pt Pozzebon (M), 41′ pt Kordic (M), 1′ st De Giorgi (N), 16′ st Pozzebon (M), 28′ st Caputo (N), 32′ st Kordic (M), 36′ st Caputo (N)

NARDÒ (3-5-2): Lovecchio; De Giorgi, Romeo (36’ st De Feo), Masetti; Mariano (29’ st Alfarano), Valzano, Fiorentino, Cancelli, Dorini (25’ st Caracciolo); Cristaldi (44’ st Cavaliere), Caputo. A disp.: Petrarca, Trinchera, My, Mancarella, Puntoriere. All.: De Candia.

MOLFETTA (3-4-3): D’Andrea (36’ st Vitariello); Demoleon (25’ st Monaco), Lobjanidze (32’ st Monno), Dubaz; Giambuzzi (1’ st Cardamone), Ciannamea (15’ st Traore), Romio, Fedel; Kordic, Pozzebon, Gjonaj. A disp.: Viola, De Gol, Panebianco, Colella. All.: Bartoli.

ARBITRO: Sig. Pistarelli di Fermo.

