LECCE – La città di Trepuzzi premia il presidente Sticchi Damiani e Elio Donno

Altro riconoscimento in arrivo per l’Unione Sportiva Lecce, all’indomani della promozione in Serie A. Questa sera alle ore 19, presso gli impianti sportivi di viale Europa a Trepuzzi, il sindaco Giuseppe Taurino e l’assessora allo Sport, Laura Di Bella, conferiranno alla società giallorossa il premio “Trepuzzi Città dello Sport” per celebrare il salto nella massima serie professionistica nazionale e la salvezza della Primavera.

Ritirerà il premio il presidente Saverio Sticchi Damiani che, ieri sera, era a Ruffano la manifestazione organizzata da Salento Giallorosso insieme al coordinatore del settore giovanile, Gennaro Delvecchio, e a una rappresentanza di calciatori e staff.

Contestualmente, si premierà il decano dei giornalisti salentini, Elio Donno, per aver raccontato, nella sua lunga e prestigiosa attività professionale, ben 13 promozioni del Lecce.

Sempre questa sera, alle ore 18.30, il dt Pantaleo Corvino sarà ospite a Nociglia in via Vittorio Emanuele, nel corso di una serata celebrativa organizzata da “Nociglia Giallorossa”.