VIRTUS MATINO – Branà: “Vittoria meritata su un campo difficile. Contento per Ancora, ora testa al Bisceglie”

Dopo cinque giornate, la Virtus Matino ritorna a sorridere sbancando Gravina.

Il commento di mister Giuseppe Branà: “È stata una prestazione positiva, abbiamo vinto, per la seconda volta, su un campo difficile contro una squadra che cercava la rivalsa, ma noi siamo stati più bravi di loro e abbiamo meritato di vincere. Dopo le sconfitte contro Casarano e Altamura, abbiamo dimostrato che la nostra squadra ha gli attributi. Sono contento per Ancora, già arrivato a tre gol (due ufficiali, uno poi annullato dalla sconfitta a tavolino contro il Molfetta, ndr), dobbiamo continuare così, con la stessa voglia e determinazione, e non dobbiamo mai abbassare la guardia. Ora testa al Bisceglie e cerchiamo di fare più punti possibile”.

(foto: G. Branà, archivio ph. Coribello/SalentoSport)