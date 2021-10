VIRTUS MATINO – Riscatto biancazzurro, Salto e Ancora stendono il Gravina

Dopo cinque partite, ritorna a sorridere la Virtus Matino che si riscatta dalla doppia sconfitta contro Casarano e Altamura (e da quella a tavolino, arrivata giovedì, per la gara contro il Molfetta), facendo bottino pieno al “Vicino” di Gravina.

La prima nota di cronaca è uno spunto di Kharmoud, sugli sviluppi di un angolo, che trova attento Convertini. Poco dopo il quarto d’ora, il Gravina reclama un rigore per un contatto tra Michelli e Tommasone in area, ma Mazzoni lascia correre. Il Matino tiene il campo in maniera ordinata con un pressing alto che reca molti fastidi ai portatori di palla locali. Alla mezzora Ruibal saggia i riflessi di Liso che risponde presente, replicando a un tiro dalla lunga distanza di Ancora. Al 35′, però, deve raccogliere il pallone alle sue spalle: cross di Tarantino, stacco perfetto di Salto e Matino in vantaggio. Al riposo si va coi salentini avanti di uno.

Il Gravina ritorna in campo con più convinzione e al 18′ sfiora il pari sugli sviluppi di una punizione tagliata di Giglio, non pulita alla perfezione da Convertini: provvidenziale Salto ad anticipare Diop, a due passi dalla porta. Sempre Gravina al 22′ quando prima Diop, poi Di Modugno, mancano il tap-in sugli sviluppi di un corner. Branà, allora, cerca soluzioni dalla panchina che danno effetto, perché spengono qualsiasi tentativo dei baresi. Anzi, al 93′, il Matino trova anche il raddoppio: Ancora ruba palla a Gilli e calcia in porta, cogliendo il palo, ma poi è il più veloce di tutti nel raccogliere il rimbalzo e depositare in porta il pallone dello 0-2 finale.

Seconda vittoria stagionale, dopo quella di Nola, per il Matino che sale a 8 punti e, domenica prossima, ospiterà il Bisceglie.

—

IL TABELLINO

Gravina, stadio “Vicino”

domenica 24 ottobre 2021, ore 15

Serie D/H 2021/22 – giornata 8

GRAVINA-VIRTUS MATINO 0-2

RETI: 35′ pt Salto, 48′ st Ancora

GRAVINA: Liso, Di Modugno, Kharmoud (36′ st Borgia), Giglio, Tuninetti, Gilli, Chiaradia, Chacon (23′ st Notaristefano), Fernandez (9′ st Diop), Tommasone, Scalisi (27′ st Lasalandra). A disp. Vicino, Iannone, Scalera, Sgambati, Popolo. All. Summa e Ragone.

VIRTUS MATINO: Convertini, Cavalieri, Graziano, Marin, Michelli, Salto, Tarantino (28′ st Calò), Grandis, Ancora, Ruibal (33′ st Alemanni), Pozzessere (40′ st Inguscio). A disp. D’Ippolito, Torres, Fina, D’Amicis, Gallo, Monopoli. All. Branà.

ARBITRO: Mazzoni di Prato.

NOTE: ammoniti Tuninetti, Lasalandra (G), Tarantino, Convertini, Ruibal, Alemanni (M). Rec. 0′ e 4′.

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)

RISULTATI E CLASSIFICA