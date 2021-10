VIRTUS FRANCAVILLA – Orgoglio, voglia di riscatto, grinta: schiantata la capolista Bari

Le meraviglie del calcio: una squadra, falcidiata da infortuni e squalifiche, ospita la capolista e la strafavorita per la vittoria del campionato e la batte, sul proprio terreno, con una gara perfetta. Questo è successo ieri alla Nuovarredo Arena: 3-0 della Virtus Francavilla alla capolista Bari, che si deve leccare le ferite ma che, comunque, mantiene saldo il comando della classifica, stante anche la sconfitta interna del Catanzaro, secondo, contro il Monopoli.

Virtus già in vantaggio al 7′: triangolazione tra Prezioso e Ingrosso, palla al centro per Ekuban e il gol dell’1-0 è cosa fatta. Dopo un colpo di testa di Terranova, alto sulla traversa, ecco il raddoppio Virtus: azione personale di Caporale che percorre metà campo, tiro dal limite e Frattali deve ancora raccogliere il pallone dal sacco. Anzi, i locali vanno vicini anche al terzo gol con un tentativo di Ventola, disinnescato dal portiere ospite.

Ed è lo stesso Ventola, attorno alla mezzora della ripresa, che mette il sigillo sull’incontro, deviando a rete un cross di Ingrosso. Il Bari si scuote e sfiora la rete della bandiera, prima don Botta, poi con Citro, ma, per i biancorossi, non è proprio giornata.

La seconda vittoria in campionato rilancia la Virtus Francavilla in zona playoff a 17 punti. Il Bari, come detto, rimane fermo a 24, così come rimane fermo ili Catanzaro a 20, battuto in casa dal Monopoli.

Sabato prossimo, per la banda di Roberto Taurino, trasferta sul campo della Paganese.

—

IL TABELLINO

Francavilla F.na (Br), Nuovarredo Arena

domenica 24 ottobre 2021, ore 14.30

Serie C/C 2021/22, giornata 11

VIRTUS FRANCAVILLA-BARI 3-0

RETI: 7′ pt Ekuban, 26′ pt Caporale, 26′ st Ventola

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Milli – Delvino, Idda, Caporale – Pierno (45′ st Magnavita), Toscano (22′ st Carella), Tchetchoua (45′ st Gianfreda), Prezioso (37′ st Mastropietro), Ingrosso – Ventola (45′ st Dacosta), Ekuban. All. Funaro (Taurino squalificato).

BARI (4-3-1-2): Frattali – Terranova, Di Cesare (31′ pt Celiento), Belli, Mazzotta – D’Errico (24′ st Simeri), Mallamo, Maita (32′ st Bianco) – Botta (32′ st Citro) – Cheddira, Antenucci (24′ st Paponi). All. Mignani.

ARBITRO: Maggio di Lodi.

NOTE: ammoniti Di Cesare, D’Errico, Prezioso, Toscano, Botta, Milli, Terranova, Ingrosso.

RISULTATI E CLASSIFICA

(ph. Miglietta)