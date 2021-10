SERIE B – Giornata pro-Brescia, suicidio Pisa. Lecce, basta sprechi: i numeri della 9ª giornata

Giornata pro-Brescia la nona di Serie B appena conclusa. Le rondinelle ritornano alla vittoria, battendo, di misura, la Cremonese, e scavalcano il Lecce (e non solo), portandosi a meno 3 dalla vetta, sempre occupata dal Pisa che, col Pordenone, si suicida al 96′ con l’assurdo tentativo di dribbling del portiere Nicolas su Folorunsho. All’ex Reggina non è parso vero di poter depositare un pallone in porta così facilmente, al 96′, quando, da ultima, giochi in casa della prima in classifica.

I due pareggi colti dal Lecce nelle ultime due partite hanno, sì, allungato la serie positiva a otto partite senza sconfitte, ma sembrano, perlopiù, quattro punti gettati che due messi in tasca. Con una maggiore precisione sotto porta, la squadra di Baroni poteva, tranquillamente, battere sia Ascoli che Perugia, che, di certo, non sono apparse superiori ai giallorossi, e puntare nettamente alla vetta. Ma il campionato è appena cominciato a ci saranno tante opportunità per rifarsi, almeno, lo si spera.

La classifica marcatori vede in testa ancora Lucca e Mulattieri; Lapadula continua a segnare col suo Benevento e tocca quota cinque.

Il dettaglio:

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone);

5 RETI: Corazza S. (Alessandria), Dionisi F. (Ascoli), Okwonkwo O. (Cittadella), Lapadula G.. (Benevento), Galabinov A. (Reggina);

4 RETI: Colombo L. (Spal), Coda M. (Lecce), Di Mariano F. (Lecce), Gori G. (Cosenza), Falletti C. (Ternana), Donnarumma A. (Ternana);

3 RETI: Moreo S. (Brescia), Bajic R. (Brescia), Viviani F. (Spal), Cerri A. (Como), Strefezza G. (Lecce), Bidaoui S. (Ascoli), Gliozzi E. (Como), Vazquez F. (Parma);

DUE RETI: Baldini E. (Cittadella), Saric D. (Ascoli), Van de Looi T. (Brescia), Buonaiuto C. (Cremonese), Man D. (Parma), Jagiello F. (Brescia), Insigne R. (Benevento), Mihaila V. (Parma), Rosi A. (Perugia), Vido L. (Cremonese), Leris M. (Brescia), Sibilli G. (Pisa), Proia F. (LR Vicenza), Dany Mota (Monza), Tutino G. (Parma), Meggiorini R. (LR Vicenza), Palacio R. (Brescia), Canestrelli S. (Crotone), Tourè I. (Pisa), De Luca M. (Perugia), Bellemo A. (Como), Fagioni N. (Cremonese), Menez J. (Reggina), Tello A. (Benevento), Partipilo A. (Ternana);

UNA RETE: Tuia A (Lecce) e altri 92 giocatori.

(foto: il colpo di testa di Coda che ha colpito la traversa – ph. Coribello/SalentoSport)