NARDÒ – De Candia, esordio perfetto: “Merito dei ragazzi, non mio”. Antico e Toma: “Serviva una scossa”

Esordio con vittoria per mister Pasquale De Candia sulla panchina del Nardò: battuto di misura il Lavello, ex seconda forza del girone H e da ieri pomeriggio agganciato dalla Casertana e scavalcato dalla Nocerina.

“La mia espulsione? Era una protesta per quello che a me sembrava rigore. Ho avuto un’espressione infelice, ma non ho bestemmiato né offeso nessuno, non rientra nel mio stile di vita. Mi scuso con la squadra e con tutti, dovevo mantenere di più la calma. Ma mi sembrava corretto protestare, perché in tv si vedono rigori peggiori di questo. Volevo dare serenità alla squadra e questa vittoria è solo merito loro. Prendiamoci questa vittoria contro quella che era la seconda della classe e una delle candidate alla vittoria del campionato, ma una rondine non fa primavera. Se vogliamo rendere importante questa vittoria dobbiamo bissare queste prestazioni, che sono la cosa che voglio vedere. Poi, quasi sempre, una buona prestazione porta a un risultato positivo, ma non sempre è così”.

Per la società, si sono presentati in sala stampa l’au Alessio Antico e il dg Silvano Toma.

Antico: “Non si può dire che sia cambiata la musica perché è cambiato il direttore d’orchestra. La scelta di cambiare è stata fatta per dare la scossa, al di là dei demeriti di Ciullo, andare a sostituirlo non era facile e dovevamo prendere il meglio. De Candia in due giorni non può stravolgere la squadra, ha sistemato ciò che non andava a livello mentale, merito suo ma anche di Ciullo e del suo staff. Abbiamo visto giocate e atteggiamento diverso in campo, è stata una bella partita da vedere ma non voglio fare paragoni, non sarebbe giusto verso nessuno. Siamo contenti per i ragazzi, che, sin dal primo giorno di ritiro sudano la maglia, e per la piazza, che, nonostante i risultati negativi, è sempre stata dalla nostra parte”.

Toma: “Non abbiamo mai detto che questa squadra era da rinforzare, siamo convinti e sicuri che sia stata costruita in un certo modo e abbiamo sempre creduto in questi ragazzi. Ringraziamo mister Ciullo per la grandissima professionalità dimostrata. A volte qualche leone da tastiera scrive di tutto sui social, ma prima di parlare dovrebbe conoscere l’uomo, il professionista, l’allenatore. Purtroppo in certi momenti si fa fatica a venir fuori da certe situazioni. Dovevamo dare una scossa allo spogliatoio e c’è stata, abbiamo dominato nel primo tempo e, nonostante un rigore generoso subito, abbiamo portato a casa i tre punti. Da oggi De Candia valuterà le sue necessità e siamo pronti, eventualmente, per tornare sul mercato, anche se per me non ce n’è bisogno“.

(foto: P. De Candia)