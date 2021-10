ECCELLENZA/B – Ugento e Martina prendono il largo: i tabellini della 7ª giornata

Dopo sette giornate nel girone B di Eccellenza pugliese, Ugento e Martina prendono il largo. Infilano entrambe la settima vittoria in campionato e, approfittando dello stop interno del Sava col Maglie, si portano a +6. L’Ugento di Salvadore batte il Gallipoli del festeggiatissimo ex Oliva con una prestazione convincente. Di misura, e sprecando anche un calcio di rigore, il Martina piega il Castellaneta, infliggendogli la seconda sconfitta stagionale.

Continua il periodo positivo della Toma Maglie, a punti da quattro partite di fila e vincente da due: con un gol di Tecci, passa sul campo del Sava, interrompendo una serie di vittorie che, per i tarantini, durava da quattro turni. Seconda vittoria di fila anche per l’Otranto, quarto risultato utile consecutivo, che supera il Manduria con una doppietta di Meneses e un gol di Capristo. Partita pazza tra Ginosa e Virtus Mola, con gli ospiti avanti per 0-2, poi il Ginosa si porta sul 4-2 ma tira i remi in barca e viene raggiunto dai baresi proprio al 96′. Seconda vittoria in campionato per il Massafra che, di misura, ha la meglio dell’Ostuni. Pareggio senza reti tra Grottaglie e Racale.

I tabellini della settima giornata:

MARTINA-CASTELLANETA 1-0

RETI: 31′ pt Conte

MARTINA: Maggi, Cappellari, Brescia, Mangialardi, Aprile, Barrera, Amatulli (30′ st Cannito), Teijo (39′ st Dominguez), Conte, Delgado, Ancora. All. Pizzulli.

CASTELLANETA: Mennella, D’Andria (30′ st Macaluso), Prete (30′ st Martinez), lamacchia, Sardella, Pitto, Amaya, Pinto N., Agodirin (25′ st Stauciuc), Cascio (15′ st Palmisano), Barulli (1′ st Abbate). All. D’Alena.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

NOTE: al 37′ pt Mennella para un rigore ad Ancora; al 19′ st espulso Amaya (M) per doppia ammonizione.

—

UGENTO-GALLIPOLI F. 2-1

RETI: 43′ pt Rodriguez (U), 4′ st Chirivì (U), 50′ st Buongarzoni (G)

UGENTO: De Luca, Galeandro, Gubello, Cassano, Lopez, Chirivì (47’ st De Lorenzis), Marconato, Pinto (41’ st Garzia), Cicerello (33’ st Aprile), Rodriguez (45’ st Cedrez), Stefanizzi (43’ st Di Palma). All. Salvadore.

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli, Hundt (16’ st Sindaco), Maiolo, Mangione, Martinez, Monteduro (34’ st Manisi), Buongarzoni, Medina, Regner, Santomasi (16’ st Itabel). All. Oliva.

ARBITRO: Isoardi di Cuneo.

NOTE: ammoniti Chirivì, Cicerello, De Lorenzis (U), Russo, Regner (G).

—

S. MASSAFRA-OSTUNI 1-0

RETI: 29′ pt Gallone

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Stella, Fornino (16′ st Labellarte), Notarnicola, Camassa, Cirrittola, Gallone (44′ st Cristofaro), Gravina, Frassanito (41′ st De Comite), Turi, Girardi. All. Pizzonia.

OSTUNI: Schina, Carrozzo (13′ st Legrottaglie), Nives, Stabile (17′ st De Pasquale), Chiochia, Razzini, Marzio (28′ st Molnar), Pizzolla (13′ st Benedetti), Maglie, Faccini, Longo (45′ st Iaia). All. Bruni.

ARBITRO: Casali di Crema.

—

GINOSA-VIRTUS MOLA 4-4

RETI: 5′ pt Fumai (M), 20′ pt Portoghese (M), 35′ pt Guerra (G), 40′ pt Musa L. (G), 9′ st Gori (G), 21′ st Facecchia (G), 30′ st Portoghese (M), 51′ st Pinto (M)

GINOSA: Gallitelli, Bitretto, Donvito, Guerra (23′ st Giordano), Ola, De Carlo (32′ st Pulpito), Facecchia, Scatigna, Musa L., Gori (37′ st Romeo), Casale. All. Pizzulli.

VIRTUS MOLA: Cucumazzo, Daddabbo, Dentico, Sisto, Laserra, Masi (20′ st Antro), Capozza (15′ st Di Lauro), Scutrone, Pinto, Fumai, Poprtoghese. All. Sisto.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

—

SAVA-TOMA MAGLIE 1-2

RETI: 13′ pt Tourè (M), 25′ pt Quarta (S), 44′ st Tecci (M)

SAVA: Maraglino, De Gregorio, Cimino, D’Arcante, Fabiano, Aquaro, Procidqaq (38′ st Zaccaria), De Luca, Caruso (35′ pt Amaddio), Quarta, Beltrame. All. Passariello.

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Marcuccio (24′ st Giovane), Cassini, Pasca, Cabrera, Negro, Politi, Tourè (18′ st Marini), Muchardi (25′ st Flordelmundo), Romano (10′ st Mosca). All. Luperto.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

—

AEL GROTTAGLIE-ATL. RACALE 0-0

AEL GROTTAGLIE: Coppola, Venneri, Diouf, Carlucci, Appeso, Rodrigues, Pecora, Venza, Vecchio, Serra, Rondini. All. Viscido.

ATL. RACALE: Evangelista, De Maria, Parlati, Magagnino, Margagliotti, Botrugno, Casalino, Pirretti (32′ st Corvaglia), Perna, Castrì, Potenza (1′ st Pastorini). All. Corvaglia (Bruno squal.).

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

DC OTRANTO-MANDURIA 3-2

RETI: 20′ pt Meneses (O), 41′ pt Turco (M), 21′ st Meneses (O), 25′ st Pignatale rig. (M), 31′ st Capristo (O)

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, De Luca (37′ st Falco), Diarra, Signore, Valentini (37′ st Palumbo), Alcazar (20′ st Cisternino), Mariano, Meneses, Capristo (43′ st Buongiorno), Villani. All. Manco.

MANDURIA: De Marco, Pignatale, Giannetti, Epifanio, Ribezzi, Dieng, Gomez, Sozzo (13′ st Di Marco), Turco, Goncalves (38′ st De Carvalho), Scarci (25′ st Gioia). All. Geretto.

ARBITRO: Sarcina di Barletta.

(foto: Oliva, allenatore del Gallipoli ed ex Ugento, viene premiato con una targa ricordo – ph. Coribello)