PROMOZIONE/B – Taurisano e CD Gallipoli a tutta velocità, avanza il Talsano: i tabellini della 7ª

Taurisano e Città di Gallipoli continuano a correre dopo la settima giornata del girone B di Promozione pugliese. Alla squadra di Bray basta un gol di Diego De Giorgi per battere la resistenza di un battagliero Capo di Leuca e per portare a casa la sesta vittoria stagionale. Dilaga il Città di Gallipoli contro l’Avetrana, andando a segno coi soliti Iurato, Sansò e Doukoure. La squadra di Sandro Carrozza, giovedì pomeriggio, avrà l’opportunità di scavalcare il Taurisano in vetta alla classifica, se riuscisse a battere, al “Bianco”, il Veglie nel recupero della quarta giornata.

Alle spalle delle prime due, avanza il Talsano che si sbarazza di un arrendevole Spartan Legend (tripletta di Mignogna) per agganciare il Leverano al terzo posto, fermato sull’1-1 a Martignano dal Melendugno. Colpo esterno del Tricase che, dopo due stop di fila, trova i tre punti a Veglie con un gol di Diallo. Pareggio con gol tra Novoli e Galatina, mentre il Locorotondo, con un rigore di Montaldi (contestato dai locali), supera il Brilla, ancora a caccia della prima vittoria e penultimo in classifica.

I tabellini della settima giornata:

TAURISANO-CAPO DI LEUCA 1-0

RETI: 45′ pt De Giorgi D.

TAURISANO: Potenza, Arnisi, Musio, Zilli, Ciurlia (39′ st Gigante), Alessandrì, Scarlino (26′ st Vantaggiato), Galati, Luca (26′ st Di Seclì), De Giorgi D., Preite (21′ st Torsello). All. Bray.

CAPO DI LEUCA: Potenza, Ferraro N. (31′ st Frisullo), Maiolo, Cassiano (37′ st Inguscio), Crisafulli, Trotta (37′ st Caracciolo), Pirelli (15′ st De Giorgi M.), Imperato, Ponzo, Ferraro M. (31′ st Costantini), Monteduro. All. Corvaglia.

ARBITRO: Alfieri di Lecce.

—

VEGLIE-TRICASE 0-1

RETI: 11′ st Diallo

VEGLIE: Polito, Errico, De Mauro (39′ st Chirivì), Rotunno, Gurau, Voges, Indirli, Commendatore, Urbano (8′ st Palma), Lillo, De Lorenzis (21′ st Ferrara). All. Politi.

TRICASE: Bibba, Mauro, Otmani (1′ st Rizzo E.), Zocco, Rizzo J., Silva, Orlando, Diallo, Chiffi, Zaminga (37′ st Rosafio), Conde (18′ st Munua, 41′ st Bonaventura). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

—

CD GALLIPOLI-AVETRANA 3-0

RETI: 43′ pt Iurato, 17′ st Sansò rig., 31′ st Doukoure

CD GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi, Atif (22′ st Marulli), Cardinale, Carrozza F., Greco, Portaccio (32′ st Vigliotti), Sansò, Doukoure (34′ st Muciaccia), Scialpi (18′ st Nuzzo), Iurato (25′ st Malerba). All. Carrozza A.

AVETRANA: Laghezza, Maggio (34′ st Arena), Di Giulio, Eleni (25′ st Malagnino), Di Silvestro, Talò, Raimondo (22′ st Massaro), Gioia, Toumi (41′ st Altavilla), Sanyang (11′ st Birtolo), Trisciuzzi. All. Franco.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

NOTE: Espulso Talò per doppia ammonizione.

—

MELENDUGNO-LEVERANO 1-1

RETI: 24′ pt Pasculli (L), 35′ pt Chiriatti (M(

MELENDUGNO: Gallo, Lenti, Greco, Petrachi, Cretì, De Giorgi, Chiriatti (39′ st Tarantino), D’Alba (18′ st Colagiorgio), Conte N., Nocco, Palma. All. Castrignanò.

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi (26′ st Puscio), Pasculli, Giannuzzi, Decarli, Elia, Spedicato (32′ st Mazzotta), Paiano, Quarta, De Michele, Kone (46′ st Fonte). All. Verdesca.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

—

TALSANO-PS LEGEND 6-0

RETI: 2′ pt, 7′ st e 42′ st Mignogna, 15′ pt e 20′ st Peluso C., 4′ st Galante

TALSANO: Notaristefano, Montervino, Giannotta (7′ st Lecce), Dima (16′ st Cellamare), Ciardo, Franco, Bello (27′ st Peluso S.), La Gioia, Peluso C. (21′ st De Comite), Mignogna, Galante (17′ st Gatto). All. Pettinicchio.

PS LEGEND: Giampetruzzi, Youmbi (1′ st Scalia), Alassia, Mottura (13′ pt D’Angelo), Crudele (1′ st Sciacoviello), Bruno, Nazaro, Perrone (6′ st Olindo), Camara, Letizia, Ciriello (1′ st Vecchione). All. Passarelli.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

GALATINA-NOVOLI 1-1

RETI: 4′ pt De Pascalis (G), 28′ st Capone (N)

GALATINA (form. iniz.): Minerba, Leanza, Mingiano, Zaminga, Costantini, Malerba, De Pascalis, De Razza, Migali, Aloisio, Giorgetti. All. Contaldo.

NOVOLI (form. iniz.): Reho, Martina, Fasiello, Marasco Giov., Conte, Capone, Marasco Gioe., Franco, Massaro, Poleti, Scarcella. All. Marangio.

ARBITRO: Salomone di Bari.

—

BRILLA CAMPI-V. LOCOROTONDO 0-1

RETI: 11′ pt Montaldi rig.

BRILLA CAMPI: Napoli, Longo, Spedicato (10′ st Carlà), Iaia S., Tondo, Tamborrino, Resinato, Caravaglio, Lupo (25′ st Podo), Marti, Greco. All. Patruno.

V. LOCOROTONDO (form. iniz.): Costantino, Rubino, Angelini, Anglani, Neglia, Serri, Pantaleo, Galiano, Montaldi, Palazzo, Salamina. All. Calabretto. .

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.

(foto: i festeggiamenti del CD Gallipoli dopo la vittoria sull’Avetrana)