UGENTO – Tre minuti di follia e il Matera sbanca il “Comunale”

Tre minuti di follia rischiano di pregiudicare la stagione dell’Ugento che perde la testa e affonda col Matera. Il risultato finale è figlio delle espulsioni di Sanchez e Medina, oltremodo ingenui per essere caduti con tutte le scarpe nelle provocazioni messe in atto da due avversari. Tutto si deciderà domenica prossima sul campo della Virtus Francavilla, battuta dal Nardò e quasi fuori dai giochi playoff.

La squadra di Mimmo Oliva, comunque, ha tanto da farsi perdonare. Il tecnico salentino deve fronteggiare i gravi infortuni che hanno messo fuori causa due perni della squadra come Rossi e Martinez. Regner arretra a fare il play, mentre da trequartista agisce Sanchez a ispirare Ancora e Medina. In difesa, Lezzi sostituisce capitan Martinez. Sull’altro fronte mister Di Gaetano conferma in blocco l’undici che ha battuto l’Angri con la sola novità Basualdo. Attacco sulle spalle di Di Piazza supportato dal tris di trequartisti Burzio-Giordani-Kernezo.

Primo tempo combattuto e ricco di spunti di cronaca, a partire dalla perfida punizione di Sanchez al 4’ non agganciata da Lezzi sotto porta. Sul prosieguo, uno-due tra Teyou e Medina con tiro secco del camerunense alzato in corner da Brahja. Al 5’ Medina invita alla conclusione Grisley che colpisce goffamente mandando alto da posizione invitante. Il Matera replica al 7’ con un gran tiro al volo di Bello respinto coi pugni da Illipronti. Sugli sviluppi, botta mancina di Casiello alta di una spanna. Il gioco dell’Ugento passa dai piedi di Regner e Sanchez ma la difesa lucana è attenta e lascia pochi spazi. Al 18’ Lezzi salva la sua porta da un’incornata di Giordani a botta sicura. L’Ugento reclama un rigore per una smanacciata di un avversario su Sanchez ma l’arbitro lascia correre. Al 22’ prepotente azione personale di Bello che sgancia il tiro dal limite, ribattuto; l’azione continua, palla ancora a Bello che stavolta fa secco il portiere locale con un preciso mancino dai 20 metri: 0-1. Pronta replica ugentina: Ancora anticipa Brahja che lo stende in area. Rigore: dal dischetto, Sanchez trasforma con precisione al 31’. Di Piazza va a segno ma in fuorigioco al 35’. Due minuti dopo, Matera di nuovo avanti con un tocco al volo di Giordani su magistrale assist di Basualdo.

Dopo il riposo sono i lucani a farsi vivi per primi nella trequarti avversaria con un’azione personale di Kernezo, tiro rasoterra a lambire il palo. Poi è Basualdo a dire di no ad Ancora opponendosi al suo tiro col corpo. L’Ugento si allunga e gli ospiti pungono in contropiede. Sanchez non trova spazi, Medina è spesso isolato. Al 27’ doppia occasione per Grisley: primo tiro ribattuto (forse con le mani), secondo deviato in corner. Dalla bandierina, Sanchez serve Medina che da due passi mette clamorosamente alto. Qui l’Ugento perde la testa: Sanchez reagisce a gioco fermo a un fallo di Paramatti e si guadagna il rosso, terzo stagionale. Il clima è rovente, Medina alza le mani su un avversario e raggiunge Sanchez negli spogliatoi. Espulso anche un dirigente giallorosso. In nove contro undici, l’Ugento alza bandiera bianca: al 35’ Kernezo firma l’1-3 in contropiede; al 44’ assist di Burzio per il gol di Sicurella, 1-4 finale. Gara da dimenticare in fretta per l’Ugento: Francavilla, ancora una volta, sarà decisiva per le sorti sportive dei giallorossi. La salvezza diretta è complicata e dipenderà dal risultato dell’Acerrana che incontrerà il Gravina ormai salvo. Occhio dietro al Manfredonia che giocherà l’ultima a Martina.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)

–

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 27.04.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 33

UGENTO-MATERA 1-4

RETI: 23’ pt Bello (M), 31’ pt rig. Sanchez (U), 37’ pt Giordani (M), 35’ st Kernezo (M), 44’ st Sicurella (M)

UGENTO (4-3-1-2): Illipronti; Bedini, Romero, Lezzi, Navarro (18’ st Amabile); Grisley, Regner, Teyou; Sanchez; Ancora, Medina. A disp. Di Donato, Bernardo, Ruiz, Signorile, Inguscio, Mariano, Romano, Scarlino. All. Oliva

MATERA (4-2-3-1): Brahja; Bello (44’ st Vizziello), Oliveri, Baldi (28’ pt Paramatti), Casiello (41’ st Carpineti); Berardocco, Basualdo; Burzio, Giordani (22’ st Sicurella), Kernezo; Di Piazza (34’ st Gaeta). A disp. Lorusso, Florio, Massari, Macchietella. All. Di Gaetano.

ARBITRO: Spinelli di Cuneo.

NOTE: ammoniti Navarro, Oliva (U), Burzio, Paramatti (M); espulsi Sanchez (U) al 30’ st per fallo di reazione, Medina (U) al 33’ st per gioco violento. Rec. 4’ pt, 2’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA