GALATINA – Due espulsi e rissa, in finale playoff di Eccellenza ci va il Canosa

Si chiude la stagione del Galatina con una brutta sconfitta nella semifinale playoff casalinga contro il Canosa. Pesano sul risultato finale le espulsioni di Sorino al 39′ (per aver spintonato un avversario a gioco fermo) e di Arnesano al 63′ (per doppia ammonizione).

Si difende strenuamente il Galatina nei supplementari, con l’obiettivo di portare a casa lo 0-0 che avrebbe significato finale contro il Polimnia. La resistenza biancostellata, però, dura sino a pochi minuti dal triplice fischio quando Jimenez mette dentro il gol vittoria per gli ospiti.

Finale caldo con rissa tra alcuni tesserati di squadra opposta. A tal proposito, la società salentina stigmatizza il comportamento dei calciatori rei di rissa, preannunciando seri provvedimenti: “L’Asd Galatina Calcio a nome del Presidente Cafaro e di tutti i dirigenti prende le distanze dagli episodi che hanno visto protagonisti alcuni calciatori del Galatina al termine dell’incontro. Il Presidente Cafaro stesso e il Responsabile area sportiva Viola hanno già chiesto scusa a nome della società al Canosa Calcio 1948 e confermano di prendere provvedimenti nei confronti dei calciatori che si sono resi protagonisti di questi episodi. Purtroppo la tensione accumulata a fine partita era tanta, ma non giustifica alcun gesto di violenza e chi vive di sport capisce benissimo che così si rovina lo sport che più amiamo, il calcio.

Rinnoviamo al Canosa Calcio i nostri auguri per aver superato il turno e li facciamo il nostro in bocca al lupo per il proseguo dei playoff”.

—

IL TABELLINO

Galatina, stadio “P. Specchia”

domenica 27.04.2025, ore 16.30

Semifinale playoff Eccellenza Puglia 2024/25

GALATINA-CANOSA 0-1 dts (0-0)

RETI: 17′ sts Jimenez

GALATINA: Passaseo; Sorino, Mancarella J., Fruci, Arnesano, Monteduro, Legari, Romano, Mancarella G., Molina, Mariano. All. Tartaglia.

CANOSA: Tarolli, Milano, Santoro, Solano (21′ st Comitangelo), Gomes, Lamacchia, Sanchez, Barrasso (35′ st Gomis), Jimenez, Mangialardi, Coco. All. Lanotte.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

NOTE: espulsi al 39′ pt Sorino (G), al 18′ st Arnesano (G)