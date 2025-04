PROMOZIONE – Taurisano evita il ko in extremis, Otranto più vicino: i tabellini della 31ª

L’Otranto passa a Carovigno e rosicchia due punti alla capolista Taurisano che strappa il pari in pieno recupero a Leverano. Tre i punti di vantaggio per i granata a tre partite dalla fine. Un bottino di certo non da poco ma che, comunque, non può dare certezze di promozione diretta a 270 minuti dalla fine del campionato.

Il Terre di Acaya e Roca passa al terzo posto scavalcando proprio il Leverano, tallonato dallo scatenato Maglie in serie positiva da otto turni con cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque. bfermato a Sava dal pari e raggiunto proprio dai giallorossi di Alberto Giuliatto.

In coda frana il Grottaglie che potrebbe essere la seconda squadra a retrocedere direttamente. Per il resto è aperta la bagarre playout dal Copertino in giù, anche se la battaglia dovrebbe ridursi a Mesagne, Crispiano, Rinascita e Tricase.

I tabellini della 31esima.

LEVERANO-TAURISANO 1-1

RETI: 25′ st Palazzo (L), 51′ sst Pasca (T)

LEVERANO: Bruno, Manca, Rutigliano, Valentino (11′ st Ancora), Gubello, Soriano, Sanyang (46′ st De Carlo), Ruben, Pinto (7′ st Palazzo), Laena, De Luca. All. Pedone.

TAURISANO: Rollo, Quaranta, Solidoro (33′ st Castrì), Sansò, Cavalieri, Pasca, Brue (46′ st Negro), Maiolo, Delgado, Mingiano (22′ st Giannotti), Angelini (22′ st Di Giulio). All. Manco.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

SAVA-MATINO 0-0

SAVA: Maraglino, Di Maggio, Lomartire, Lotito, Danese, Margarito, Sibilla, Motti (6′ st Narducci), De Pascalis (24′ st Petronelli), Riezzo (48′ st Quaranta), Malagnino. All. Colluto.

MATINO: Russo, Suppressa (22′ st Sperti), Monteleone, De Vito, Maruccia, Perrone, Elia (26′ st Seclì), Villani (42′ st Maraschio), Carrino (31′ st Nestola), Pirretti, Giannuzzi. All. Cimarelli.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

CAROVIGNO-OTRANTO 1-2

RETI: 2′ pt rig. Vigliotti (O), 39′ pt Greco (C), 29′ st Beron (O)

CAROVIGNO: Santoro, Molignini, Albano, Leo (35′ st De Simone), Perrone A., Talò, Kaba, Lanzillotti G., Diwouta, Greco (27′ st Turco M.), Turco F. All. Franco.

OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo, Valentini Mat. (46′ st Valentini Man.), Taveri (20′ st Toure); Pietrangelo (39′ st Dollorenzo), Piccinno. All. Mazzeo.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

TRICASE-GROTTAGLIE 1-0

RETI: 49′ st Palumbo

TRICASE: De Donno, Puzzovio, Zocco, Palumbo, Turco, Maglie, Esposito (10′ st Ponzetta), Dabre, Caputo, Camara, Buttera. All. Toma.

GROTTAGLIE: Sy, Ciracì, Kassab, Campana, Camassa, Chiloiro, Carrieri, Motolese (10′ st Bavaro), Galeone, Saponaro, Petrosino. All. Gamarro.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

VEGLIE-MESAGNE 0-2

RETI: 13′ pt Manta An,, 2′ st Cissè

VEGLIE: Mele,, De Vanna, Ligori (1′ st Petranca), Marsico, Ribezzi, Del Monte, Fatty, Musardo, Mbengue, Ciucci, Fonte. All. Maci (squal.).

MESAGNE: Sestino, Petracca, Mboupe, Cidera, Cisse, Grande, Lovisi, Politi, Manta An. (1′ st Keita, 40′ st Vantaggiato), Sozzo (23′ st Pisani), Manta Al. All. Di Serio.

ARBITRO; De Candia di Molfetta.

—

RS CRISPIANO-TREPUZZI 1-0

RETI: 31′ st De Bartolomeo

RS CRISPIANO: Annicchiarico, Nasole M., Leggieri, Magli, Paciulli (8′ st Cissè), Bello, Nasole F. (8′ st Marini), D’Angelo, Del Sole (43′ st Caminiti), De Bartolomeo, Papa (28′ st Palumbo). All. Peluso.

TREPUZZI: Centonze G., Renna, Donno (28′ st Centonze F.), Tundo (44′ st Spedicato), De Mitri (33′ st Saracino), Fracella, Porpora, Scardia (34′ st De Marco), Cavaliere, Alemanni, Riezzo (44′ st Campagna). All. De Nitto.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

COPERTINO-RINASCITA REFUGEES 0-2

RETI: 22′ pt Capoccia, 14′ st Agbere

COPERTINO: Sciuscio, Nestola, Della Bona, Bruno, Gallucci, Conte, Pinto, Mazzotta, Stella, Frisenda (10′ st Taurino), Franco. All. Caragiuli.

RINASCITA REFUGEES: Diop, Ndiaye, Dan Almajiri, Duku, Gueye M., Gueye B., Ndom, Ouedraogo, Ndoye, Capoccia (15′ st Lupo), Agbere. All. Olivieri.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

A. TOMA MAGLIE-PUTIGNANO 4-0

RETI: 5′ pt Mossolini, 14′ pt e 29′ pt Romano, 3′ st Duarte

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Gningue, Galvez, Amato, Diaz, Ongania, Romano, Fernandez, Mossolini (21′ st Tabares), Duarte. All. Giuliatto.

R. PUTIGNANO: Laterza, Sportelli, Palazzo, Daddato (5′ st Vinella), Casulli, Daugenti, Muolo, Amendolagine, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo.

ARBITRO: Reale di Lecce.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-V. LOCOROTONDO 3-0

RETI: 4′ pt e 10′ st Pellè, 37′ pt Sergio

TERRE DI ACAYA E ROCA: Giannone, Mingiano, Pellè; Murrone, Montagnolo, Sergio, Plevi, Vizzino, De Giorgi (16′ st Makovic), Camassa, Cisternino. All. Greco.

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Neglia, Colucci, Lacirignola, Convertini, Savoia, Natale, Pentassuglia (10′ st Semeraro), Palmisano, Romanazzo, Dos Santos. All. Calabretto.

ARBITRO: Piazzolla di Barletta.