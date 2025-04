LECCE – A Sticchi Damiani il premio “miglior presidente della Lega Serie A”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è stato nominato “miglior presidente della Lega Serie A” nell’ambito del premio nazionale “Inside the Sport 2025” che il Movimento Cristiano dei Lavoratori promuove col supporto dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

La giuria attuale è composta da protagonisti del mondo del calcio e giornalisti sportivi. Nelle scorse edizioni il premio è stato assegnato a personalità di spessore come Urbano Cairo, Giuseppe Marotta, Luciano Spalletti, Fabio Capello e tante altre.

La premiazione si è tenuta oggi alle 15 presso il Centro Tecnico Figc di Coverciano. Il presidente, con la morte nel cuore per il lutto che ha colpito l’ambiente giallorosso per la scomparsa di Graziano Fiorita, non ha presenziato all’evento.