LECCE – Simonelli (Lega A): “Ulteriore rinvio avrebbe falsato il campionato”. Perchè, non lo è già?

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha replicato all’editoriale del direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, che aveva aspramente criticato la scelta di non posticipare ulteriormente Atalanta-Lecce in segno di rispetto per la morte di Graziano Fiorita.

“Caro dottor Jacobelli, ho letto il suo editoriale di domenica sulla tragica e inaspettata scomparsa di Graziano Fiorita. E mi sono commosso. (…). Come uomo esprimo la mia vicinanza e la mia partecipazione alla famiglia in primo luogo e a tutti a Lecce: la squadra, la dirigenza e la tifoseria. Come Presidente della Lega mi sento in dovere di spiegare le ragioni di una scelta che dall’editoriale appare come inopportuna. Una diversa data per spostare la partita Atalanta Lecce, ricordo che peraltro occorre l’accordo di entrambi i Club, non avrebbe tutelato la regolarità di un campionato che vede alcune squadre lottare per la salvezza e altre per traguardi eccellenti come l’accesso alle diverse Coppe Europee. La regolarità della competizione la si garantisce sfruttando la prima finestra utile, e la prima giornata utile era domenica, spostare ulteriormente la partita di ‘qualche giorno’ avrebbe significato come minimo mercoledì 30, causando la necessità di rinviare anche Lecce Napoli, in programma sabato 3, con un incastro impossibile da gestire. Spostarla addirittura a fine maggio, avrebbe potuto significare falsare il campionato, con una Atalanta magari meno motivata o parte dei giochi salvezza già fatti (…). Prendere decisioni, a volte molto difficili, è diverso da dare consigli, le scelte e le responsabilità sono di chi poi deve decidere (…). In merito alle pressioni di altre Società le posso assicurare che non ce ne sono state“. (da Tmw)

Parole che si commentano da sole e che evidenziano quanto il denaro in gioco abbia una gerarchia superiore alla morte di un uomo, padre di famiglia, onesto lavoratore, appassionato dei colori giallorossi. La regolarità del campionato è stata forse tutelata dal fatto che il Lecce si è sobbarcato due andate e ritorno da Bergamo, non si è allenato per giorni, non ha svolto un’adeguata preparazione alla gara di Bergamo e l’ha giocata in condizioni psicologiche strazianti?

È proprio il caso di dirlo: quando un buon silenzio sarebbe valso più di mille parole.

Parole che resteranno incise nella memoria collettiva, invece, sono quelle del club giallorosso, diffuse ieri a poche ore da Atalanta-Lecce, la gara dei “valori calpestati”.

In tutto ciò, le cose belle: a partire dallo straordinario affetto riservato dalla città di Bergamo a tutto il Lecce e ai suoi tifosi per passare alle innumerevoli dichiarazioni di stima e di solidarietà giunte all’indirizzo del Lecce da parte della maggioranza dei tifosi italiani.

Alla Lega A, ora, il compito di quantificare le multe da incassare da via Costadura col comunicato del Giudice sportivo che arriverà domani. Domani, sì, quando tutto il popolo giallorosso che potrà farlo sarà al Via del Mare per dare l’ultimo saluto a Graziano Fiorita.