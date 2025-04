NARDÒ-VIRTUS FRANCAVILLA – D’Anna e Galli firmano i tre punti granata, minime speranze playoff per entrambe

Un gol di D’Anna è sufficiente al Nardò per battere la Virtus Francavilla. Entrambe restano in corsa per un posto playoff anche se con speranze minime. Sarà decisiva l’ultima giornata di domenica 4.

Poco o nulla da segnalare nel primo tempo, gara tattica e noiosa. Ripresa più frizzante anche per via dell’ingresso di N. Pinto negli ospiti che si mette subito in evidenza con due belle discese. Al 10′ però è il Nardò a passare in vantaggio con D’Anna che chiede e ottiene lo scambio da Sirri e batte di punta il portiere ospite Cevers. Ottenuto il vantaggio, De Sanzo cerca maggiore copertura dai suoi ma Pinto è sempre in agguato. Al 24′ si procura un rigore che Sosa si fa parare da Galli. Grande opportunità svanita per la Virtus che si demoralizza e rischia di incassare il raddoppio sempre con D’Anna, su cui è bravo Cevers. Negli sgoccioli di tempo, grande occasione granata anche con Davì.

Finisce 1-0 e il Nardò aggancia il Fasano, prossimo avversario al “Curlo”. La Virtus resta a 46 e attende la visita dell’Ugento. Il quinto posto è nelle mani del Matera: difendendo il punto di vantaggio che ha sulle inseguitrici nella partita di domenica prossima con la Nocerina ormai in ottica playoff, le inseguitrici sarebbero tagliate fuori.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 27.04.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 33

NARDÒ-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 10′ st D’Anna

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Calderoni; Mazzotta, Milli (5′ st Munoz), Mengoli (36′ st Davì), Correnti (18′ st Trinchera), Lucas; Piccioni (28′ st Gatto), D’Anna. A disp. De Luca, Mossolini, Piazza, Lollo, Addae. All. De Sanzo.

V. FRANCAVILLA (3-4-2-1): Cevers; Allegrini (34′ st Pinto P.), Lanzolla, Russo (38′ pt Sirri); Latagliata, Bolognese, De Luca (40′ st Diop), Albano (12′ st Baglivo); Sosa, Gjonaj; Maletic (1′ st Pinto N.). A disp. Bertini, Lambiase, Iocolano, De Crescenzo. All. Coletti.

ARBITRO: Illiano di Napoli.

NOTE: ammoniti Lanzolla, Sirri, Sosa (VF), Milli, Lucas, Mengoli, Mazzotta, Trinchera (N). Al 26′ st Galli (N) para un rigore di Sosa (VF).

