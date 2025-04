CASARANO – Gravina più motivato e ufficialmente salvo, sconfitta al “Vicino”

Un Casarano che ha già staccato la spina dopo i festeggiamenti per la Serie C cede nettamente sul campo del Gravina che porta a casa i tre punti e la salvezza matematica. S’interrompe a 17, dunque, la striscia di risultati utili consecutivi dei rossazzurri. Poco male: domenica prossima sarà grande festa al “Capozza” per l’ultima sfida casaliga della stagione contro l’Ischia.

Gara subito in discesa per i baresi che al 5′ sono avanti con un gol di Stauciuc. Al 12′ è 2-0 con assist dello stesso Stauciuc per il gol di Santoro. Si scuote il Casarano che va al tiro con Malcore e Pinto. Santoro fallisce il tris per il Gravina al 28′ ma poi lo stesso Santoro al 37′ è bravo a rifarsi, siglando la doppietta personale di giornata. Prima del riposo altra chance per Malcore e traversa piena si Stauciuc.

Ripresa col Casarano più aggressivo: al 9′ Santoro sfiora il poker, poi Perez colpisce la traversa, imitato da Chiaradia sull’altro fronte dopo pochi minuti. Al 29′ gol della bandiera per il Casarano siglato da Perez ma tre minuti dopo Santoro mette dentro il suo terzo gol di giornata e quarto per il Gravina. Nel finale, rigore trasformato da Malcore per il 4-2 finale.

IL TABELLINO

Gravina, stadio “S. Vicino”

domenica 27.04.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 33

GRAVINA-CASARANO 4-2

RETI: 5′ pt Stauciuc (G), 11′ pt, 36′ pt e 32′ st Santoro (G), 28′ st Perez (C), 41′ st rig. Malcore (C)

GRAVINA (3-5-2): Zanin; Bosnjak, Spinelli (17′ st La Gamba), Algueche; Meliddo (35′ st Marconato), Botta (17′ st Alba), Pierce, Marconato, Chiaradia; Stauciuc (35′ st Banse), Santoro. A disp. Vicono, Macanthony, Sardo, Maffei, Gonzalez. All. Loseto.

CASARANO (3-4-3): Alloj; Rizzo, Baldè (23′ st Legittimo), Milicevic; Barone (1′ st Ferrara), Teijo (23′ st Logoluso), D’Alena, Pinto; Opoola (18′ st Malagnino), Malcore, Perez. A disp. Fernandes, Guastamacchia, Albo, Bertagnini, Fasano. All. Di Bari.

ARBITRO: Cerea di Bergamo.

NOTE: ammoniti Pierce (G).

