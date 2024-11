UGENTO – Stesa la Palmese, Sanchez trascina alla vittoria i giallorossi

L’Ugento interrompe la striscia negativa e ritorna alla vittoria che mancava da oltre un mese. Il successo sulla Palmese porta la firma di Juanito Sanchez, autentico protagonista dell’incontro per aver segnato un gol e mezzo e aver messo costantemente in apprensione la linea difensiva rossonera.

Oliva, squalificato e sostituito da Vadacca in panchina, cambia tre uomini rispetto alla sfida persa col Gravina, lanciando dal primo minuto Ancora, il rientrante Navarro e Lezzi. Martinez è out per squalifica. L’attacco, in assenza di Baietti e Medina, è affidato ai brevilinei Ancora e Sanchez. Due novità anche per Grimaldi che in avanti schiera il tridente con Volpe affiancato da Orefice e Santarpia.

Meglio l’Ugento in avvio di gara, soprattutto sulla catena Romano-Ancora. La Palmese si affaccia in area avversaria solo attorno al 10’, quando Fusco invita al tiro Tazza che colpisce male mettendo a lato. Poco dopo, Pollini è attento sul perfido tiro cross di Sanchez. I rossoneri si affidano a rapide ripartenze, spesso innescate da lanci lunghi del portiere, ma al 21’ devono capitolare quando, su punizione calciata verso la porta da Sanchez, Fusco batte il proprio portiere con un goffo tocco sotto misura nel tentativo di liberare l’area. La replica ospite è affidata a Santarpia che si vede respingere un tiro a botta sicura da Navarro. Ugento sempre più aggressivo e vicino al raddoppio con un tiro di Sanchez deviato a mano aperta da Pollini mentre si stava per infilare all’angolino, poi lo stesso Pollini in uscita chiude lo specchio ad Ancora lanciato a rete.

Grimaldi prova a rinvigorire la sua squadra operando tre cambi nei primi dieci minuti della ripresa ma è ancora l’Ugento a mancare di poco il raddoppio con una doppia palla gol di Teyou. Sul capovolgimento di fronte, Volpe manca il punto del pari sciupando un ottimo assist di Manu. Da quel momento in poi, la Palmese stacca la spina: al 21’ Ruiz non riesce a correggere in porta un pallone vagante al limite dell’area piccola. Al 29’, però, il Comunale gioisce per la seconda volta quando Sanchez, su punizione diretta, manda il pallone all’incrocio alla sinistra di Pollini. I rossoneri barcollano e Navarro manca il tris innescato da Grisley. Finale pirotecnico con occasioni in serie per il terzo gol dell’Ugento sprecate da Navarro, Ruiz, Teyou, Amico e Jimenez. Sull’altro fronte, Volpe, in zona recupero, si divora la chance per il gol della bandiera intervenendo debolmente in spaccata su cross proveniente da destra.

Vittoria strameritata per i giallorossi che trovano tre punti d’oro e risalgono la china in classifica. Su tutti da evidenziare le prestazioni di Sanchez, uomo partita, ma anche quelle di Grisley e Teyou. Domenica prossima, per i giallorossi, derby al “Capozza” contro il Casarano.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 10.11.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 11

UGENTO-PALMESE 2-0

RETI: 21′ pt aut. Fusco, 29′ st Sanchez

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Lezzi, De Santis; Navarro, Grisley (44’ st Linares), Ruiz, Teyou (46’ st Inguscio), Romano; Sanchez (41’ st Amico), Ancora (37’ st Jimenez). A disp. Lauretti, Bedini, Mariano, Granicelli, Seclì. All. Vadacca (Oliva squalificato).

PALMESE (4-3-3): Pollini; Tazza (1’ st Migliocca), Aquino (42’ st Figliolia), D’Orsi, Tiberti; Fusco (8’ st Manu), Ceparano (35’ st Mirante), Okojie; Santarpia, Volpe, Orefice (8’ st Peluso). A disp. Muraca, Fortunato, Manzi, Squerzanti. All. Grimaldi.

ARBITRO: Vigo di Lodi.

NOTE: ammoniti Sanchez, Ancora, Navarro (U), Tazza, Manu, Santarpia, Migliocca, Mirante (P), Grimaldi (all. P). Rec. 2’ pt, 6’ st.

