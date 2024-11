NARDÒ-CASARANO – Derby combattuto ma senza vincitori né vinti

Senza vincitori né vinti il derby del “Giovanni Paolo II” di Nardò tra il Toro e il Casarano. Gara giocata ad alti ritmi e con alto tasso tecnico su entrambi i fronti, col Nardò più aggressivo nel primo tempo e col Casarano più incisivo nella ripresa.

Il primo spunto di cronaca arriva all’11’ con un tiro cross di Opoola che attraversa l’area granata senza che nessuno lo corregga in porta. Idem sull’altro fronte, con un cross di Munoz non raccolto da Correnti. De Luca si supera alla mezzora per respingere un’incornata di Legittimo, quindi il Nardò mette la freccia al 34′ quando Maletic scodella un tracciante a centro area, D’Anna manca l’inzuccata, il pallone scorre verso De Crescenzo che infila l’angolino e supera Fernandes.Al riposo si va col minimo vantaggio per i padroni di casa.

Laterza mette mano alla panchina in avvio di ripresa e le mosse danno subito frutti. Al 13′ i rossazzurri raccolgono quanto seminato acciuffando il pareggio grazie a Perez, neo entrato, scaltro e sveglio nell’anticipo sugli avversari diretti e nell’infilare De Luca senza dargli scampo. Il Nardò si riorganizza e va vicino al nuovo vantaggio con Maletic, il cui colpo di testa è deviato da Fernandes, poi con un tiro ravvicinato di Addae. L’ultimo scossone alla gara lo dà un tiro di Ganfornina che De Luca riesce a respingere con buone doti acrobatiche. Prima del triplice fischio, Calderoni espulso per doppia ammonizione: l’ex Lecce, dunque, salterà la prossima sfida del Nardò in quel di Acerra, mentre, per il Casarano, ci sarà l’altro derby tutto salentino contro l’Ugento.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 10.11.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 11

NARDÒ-CASARANO 1-1

RETI: 34′ pt De Crescenzo (N), 13′ st Perez (C)

NARDÒ (3-5-2): De Luca, Davì, Fornasier, Calderoni; Munoz, Milli (13′ st Addae), Vrdoljak, Correnti (44′ st Pinto), De Crescenzo (35′ st Montagna); Maletic, D’Anna (51′ st Delvino). All. De Sanzo.

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo, Legittimo, Versienti (18′ st Ganfornina); Cerutti (8′ st Perez, 30′ st Caiazzo), Teijo, Logoluso; Opoola (8′ st Valentino), Saraniti, Loiodice. All. Laterza.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona.

NOTE: espulso Calderoni al 51′ st per doppia ammonizione.

